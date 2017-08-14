Дрейф у морі до окупованого Криму. Сага молодого херсонця

У драматичний розвиток подій вилився сон на батуті на одному з пляжів Херсонської області для 19-річного Михайла Дорошенка. Його віднесло у відкрите море, де після трьох днів поневірянь він потрапив до окупованого Криму, а звідти його передали в Ростов-на-Дону, де є консульство України, а потім він – роблячи гак – через Східну Україну добирався додому, а нині проходить психіатричне лікування після шоку від пережитого у відкритому морі.

Історія сталася раніше цього місяця, Михайло Дорошенко на пляжі в Лазурному Херсонської області заснув на надувному батуті. Його віднесло у відкрите море на цьому батуті – без їжі, води та під гарячим сонцем – він дрейфував три дні, аж поки його не помітив російський сторожовий катер біля окупованого Кримського узбережжя в північно-східній частині півострова.

Дорошенко, який є студентом Херсонського морського коледжу, підпрацьовував охоронцем під час літнього сезону в Лазурному. За час триденного дрейфу у відкритому морі, в Україні Дорошенка ніхто не розшукував – ані родичі, ані власники батуту на пляжі.

Місцеві журналісти в Херсонській області кажуть, до Дорошенко проплив на батуті не менше від 50 кілометрів, дрейфуючи від Лазурного в бік Каркіницької затоки поблизу окупованого Росією Криму, куди його несли чорноморські хвилі.

Біля Криму Дорошенка знайшли російські морські прикордонники і доправили до лікарні, де йому поставили діагноз – тепловий удар та зневоднення організму. Прес-служба прикордонного управління ФСБ Росії повідомила, що хлопець був також у стані крайнього виснаження.

​«Гаряче було. Я накрився ганчіркою, аби не згоріти. Потім проїздив, пропливав корабель, я кликав про допомогу, ніхто не почув. Потім другий корабель пропливав, я знову кликав про допомогу. Знову не чули мене», – пояснив Дорошенко на відео, зняте після його порятунку російськими прикордонниками.

Заручник конфлікту України й Росії

Коли за Дорошенком до окупованого Криму приїхала його мати Оксана Кустова, то шлях додому до Херсонщини мав би скласти один день – стільки ж, через Армянськ, – добиралася вона до врятованого сина. Але шлях додому зайняв тиждень.

Дорошенка не можна було перевезти з анексованого Криму до материкової України через те, що він вважався таким, хто нелегально дістався Криму, який «своїм» вважає Росія, а тому треба було везти його до українського консульства в Ростові-на-Дону.

Дорошенка з матір’ю доправили до Ростова-на-Дону, де є консульство України. Там, як каже Кустова, її змусили платити гроші за документи, яких у неї не виявилось.

Кустова скаржиться на спочатку не дуже привітне ставлення українських прикордонників до них.

«Вони (російські прикордонники) довезли нас до кордону, передали українським прикордонникам, а мені український прикордонник ще й каже: а ви знаєте, що ви будете покарані, що я порушила якісь правила… Які правила?» – каже Кустова.

«Так, Крим – це Україна. Відповідно ми проблем не бачимо з приводу того, щоб просто відпустити цього громадянина. Але росіяни вважають Крим російським, і відповідно, для того, щоб передати його нам, треба провести прикордонну представницьку зустріч», – сказав Радіо Свобода речник Прикордонної служби України Олег Слободян.

«Ми не можемо її провести на адмінмежі з окупованим Кримом, бо таким чином ми визнаємо право росіян на Крим, тому що там немає кордону. Тому проводити прикордонну представницьку зустріч ми можемо на тій ділянці кордону, яка нам підконтрольна, і в цьому випадку обраний найближчий пункт пропуску», – додає Слободян.

Перетнули кордон із Україною син з матір’ю в «Меловому» Луганської області, а потім їх відвезли у Сватове, звідти вони дістались Харкова, потім – Дніпра, а вже згодом – рідного Херсона.

Проблеми зі здоров’ям

За словами матері, за увесь цей час тижневої подорожі після триденної морської епопеї на батуті Михайло Дорошенко практично не спав, скаржився на головний біль і мав підвищену температуру.

«Дитина нормальна була, дитина в коледжі вчиться морському, влаштувався на роботу… (Після повернення) він встає, не спить, він не може спати, починає збиратися, ходити, ключі бере, ніби йому треба їхати, від’їздити кудись», – пригадує Кустова перші дні після повернення сина.

Нині Михайло живе в Херсоні з дідом і бабусею, які також зауважують, що він після дрейфу у відкритому морі отримав психологічну травму і кажуть, що раніше дивних речей в психічному плані з Михайлом не траплялося.

Дід Михайла, Анатолій Дорошенко, дивується, чому три дні, коли онук був у відкритому морі, його ніхто не шукав.

«Ніхто не зателефонував нам, а це ж берегова служба порятункова… Як це так, людина попливла і ніхто не бачив», – каже Анатолій Дорошенко Радіо Свобода.

«Я йому два рази телефонувала, коли він у морі був, але телефон був вже поза зоною», – додає бабуся Михайла, Валентина Дорошенко.

Зараз в цій історії багато питань. Як так сталося, що Михайло потрапив у відкрите море… Як так сталося, що за три дні його морського дрейфу його ніхто не шукав... Як Михайло і його мати опинилися в заручниках політичної ситуації довкола Криму і змушені були ще цілий тиждень добиратися довгою дорогою додому, замість того, щоб Дорошенко лікувався після стресу, отриманого під час морського дрейфу… Як так сталося, що в матері Дорошенка склалося приязне враження про російських прикордонників, і що спочатку вона стикнулася з настороженим ставленням з боку українських прикордонників…

Часткову відповідь на ці питання може дати сам Михайло Дорошенко, який зараз перебуває на лікуванні і, як каже Оксана Кустова, після виходу з медичного закладу потребуватиме порад психіатра.