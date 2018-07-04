Раїме Примова продовжує голодування в окупованому Криму – правозахисник

В окупованому Криму продовжує голодування мати фігуранта севастопольської «справи Хізб ут-Тахрір» Нурі Примова Раїме, хоча через значне погіршення стану вона була госпіталізована. Про це, як повідомляє 4 липня проект Радіо Свобода Крим.Реалії, розповів координатор Кримської контактної групи з прав людини Абдурешит Джеппаров.

«Зараз вона перебуває в лікарні в Севастополі. У неї слабкість у зв’язку з голодуванням, яке триває в межах двох тижнів. Про її наміри ми не знаємо, але, судячи з її поведінки, голодування не припинене», – відзначив Джеппаров.

В окупованому Криму 3 липня медики госпіталізували 68-річну Раїме Примову з «дуже низьким тиском», повідомило об'єднання «Кримська солідарність».

Примова оголосила голодування 20 червня, вимагаючи включення засудженого Росією сина в списки на обмін.

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У вересні 2017 року Північно-Кавказький окружний військовий суд в Ростові-на-Дону оголосив вирок, згідно з яким севастопольці Ферат Сайфуллаєв, Рустем Ваїтов і Нурі Примов покарані п’ятьма роками виправної колонії загального режиму.

Захисники заарештованих і засуджених у «справі «Хізб ут-Тахрір» кримчан вважають їхнє переслідування мотивованим за релігійною ознакою. Адвокат Еміль Курбедінов зазначає, що переслідувані в цій справі – переважно кримські татари, а також українці, росіяни, таджики, азербайджанці і кримчани іншого етнічного походження, які сповідують іслам.

Представники міжнародної ісламської політичної організації «Хізб ут-Тахрір» називають своєю місією об’єднання всіх мусульманських країн в ісламському халіфаті, але відкидають терористичні методи досягнення цього і кажуть, що піддаються несправедливому переслідуванню в Росії. Верховний суд Росії заборонив «Хізб ут-Тахрір» у 2003 році, включивши в список 15 об’єднань, названих «терористичними».