Денісова звернулася до Раїме Примової, яка голодує в окупованому Криму

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова звернулася до 68-річної Раїме Примової, яка в окупованому Криму оголосила голодування з вимогою обміняти ув’язненого Росією сина.

«Мене бентежить стан здоров’я Раїси Василівни. Дуже прошу, щоб вона себе берегла. Її син обов'язково повернеться, ми вживаємо всіх заходів, щоб це сталося! Він повернеться, і треба, щоб його мама була вдома – жива, здорова і чекала на нього!» – написала омбудсмен у Facebook.

«У списках, які подала Україна на візити, він – в першій «хвилі» на відвідання. Але поки РФ не надає такої можливості», – вказала Денісова.

В окупованому Криму 20 червня оголосила голодування 68-річна Раїме Примова, матір громадянина України, фігуранта севастопольської «справи «Хізб ут-Тахрір» Нурі Примова. Вона вимагає включення засудженого Росією сина в списки на обмін.

Я не хочу вмирати, але за нього і його життя боюся набагато більше», – сказала Примова.

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Як повідомляє об'єднання «Кримська солідарність», Раїме Примова стверджує, що написала заяву в Управління ФСБ Росії по Криму «з вимогою обміняти її сина Нурі Примова». У ФСБ їй відповіли, що реакція на звернення надійде впродовж місяця.

Як повідомили в «Кримській солідарності», Раїме Примова має другу групу інвалідності. У Примової відсутня одна нирка, є захворювання печінки.

Наприкінці травня фігуранта севастопольського «справи «Хізб ут-Тахрір» Нурі Примова, який перебуває в російській колонії, помістили в штрафний ізолятор.

У вересні 2017 року Північно-Кавказький окружний військовий суд в Ростові-на-Дону оголосив вирок, згідно з яким севастопольці Ферат Сайфуллаєв, Рустем Ваїтов і Нурі Примов покарані п’ятьма роками виправної колонії загального режиму.

Захисники заарештованих і засуджених у «справі «Хізб ут-Тахрір» кримчан вважають їхнє переслідування мотивованим за релігійною ознакою. Адвокат Еміль Курбедінов зазначає, що переслідувані в цій справі – переважно кримські татари, а також українці, росіяни, таджики, азербайджанці і кримчани іншого етнічного походження, які сповідують іслам.

Представники міжнародної ісламської політичної організації «Хізб ут-Тахрір» називають своєю місією об’єднання всіх мусульманських країн в ісламському халіфаті, але відкидають терористичні методи досягнення цього і кажуть, що піддаються несправедливому переслідуванню в Росії. Верховний суд Росії заборонив «Хізб ут-Тахрір» у 2003 році, включивши в список 15 об’єднань, названих «терористичними».