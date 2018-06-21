Раїме Примова голодуванням вимагає включення засудженого Росією сина в списки на обмін

В окупованому Криму 20 червня оголосила голодування 68-річна Раїме Примова, матір громадянина України, фігуранта севастопольської «справи «Хізб ут-Тахрір» Нурі Примова. Вона вимагає включення засудженого Росією сина в списки на обмін, повідомляє проект Радіо Свобода Крим.Реалії.

«Я не знаю, як по-іншому привернути увагу до вимог звільнити мого сина. Припиню голодування, лише коли його включать в список обміну найближчим часом або якщо стане дуже погано. Я не хочу вмирати, але за нього і його життя боюся набагато більше», – сказала Примова.

Як повідомляє об'єднання «Кримська солідарність», Раїме Примова стверджує, що написала заяву в Управління ФСБ Росії по Криму «з вимогою обміняти її сина Нурі Примова». У ФСБ їй відповіли, що реакція на звернення надійде впродовж місяця.

Як повідомили в «Кримській солідарності», Раїме Примова має другу групу інвалідності. У Примової відсутня одна нирка, є захворювання печінки.

Наприкінці травня фігуранта севастопольського «справи «Хізб ут-Тахрір» Нурі Примова, який перебуває в російській колонії, помістили в штрафний ізолятор.

У вересні 2017 року Північно-Кавказький окружний військовий суд в Ростові-на-Дону оголосив вирок, згідно з яким севастопольці Ферат Сайфуллаєв, Рустем Ваїтов і Нурі Примов покарані п’ятьма роками виправної колонії загального режиму.

Захисники заарештованих і засуджених у «справі «Хізб ут-Тахрір» кримчан вважають їхнє переслідування мотивованим за релігійною ознакою. Адвокат Еміль Курбедінов зазначає, що переслідувані в цій справі – переважно кримські татари, а також українці, росіяни, таджики, азербайджанці і кримчани іншого етнічного походження, які сповідують іслам.

Представники міжнародної ісламської політичної організації «Хізб ут-Тахрір» називають своєю місією об’єднання всіх мусульманських країн в ісламському халіфаті, але відкидають терористичні методи досягнення цього і кажуть, що піддаються несправедливому переслідуванню в Росії. Верховний суд Росії заборонив «Хізб ут-Тахрір» у 2003 році, включивши в список 15 об’єднань, названих «терористичними».