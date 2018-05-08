Мін’юст Росії відмовився передавати Україні засудженого кримчанина Сайфуллаєва – адвокат

Міністерство юстиції Росії відмовило засудженому у севастопольській «справі Хізб ут-Тахрір» Ферату Сайфуллаєву в передачі його на материкову частину України. Про це 8 травня у Facebook повідомив кримський адвокат Едем Семедляєв, який отримав від засудженого копію листа з Мін’юсту Росії.

«Ферат направив копію листа з Міністерства юстиції Росії, яким йому відмовлено в передачі його в Україну, посилаючись на Конвенцію про передачу засуджених осіб 1983 року. Однак вивозячи кримських татар з Криму, для того щоб судити у військових судах, ніхто не керується конвенціями, резолюціями і міжнародними договорами», – написав адвокат.

Семедляєв додав, що Сайфуллаєв буде ще шість місяців перебувати у приміщенні камерного типу через нібито погане прибирання камери.

Українська сторона ситуацію наразі не коментувала.

Північно-Кавказький окружний військовий суд у російському Ростові-на-Дону, де з 1 червня слухалася справа кримських мусульман за звинуваченням їх у зв’язках із «Хізб ут-Тахрір», оголосив 7 вересня минулого року вирок, згідно з яким севастопольці Ферат Сайфуллаєв, Рустем Ваїтов і Нурі Примов, що проходили у справі «Хізб ут-Тахрір», отримали по п'ять років виправної колонії загального режиму.

Захисники заарештованих і засуджених у «справі Хізб ут-Тахрір» кримчан вважають їхнє переслідування мотивованим за релігійною ознакою. Адвокат Еміль Курбедінов зазначає, що переслідувані в цій справі російськими правоохоронними органами – переважно кримські татари, а також українці, росіяни, таджики, азербайджанці та кримчани іншого етнічного походження, які сповідують іслам.

Представники міжнародної ісламської політичної організації «Хізб ут-Тахрір» називають своєю місією об'єднання всіх мусульманських країн в ісламському халіфаті, але вони відкидають терористичні методи досягнення цього й кажуть, що зазнають несправедливого переслідування в Росії. Верховний суд Росії заборонив «Хізб ут-Тахрір» 2003 року, включивши до списку 15 об'єднань, названих «терористичними». Після окупації Криму Москва також намагається нав’язати цю заборону і на окупованому українському півострові. На вільній частині України, як і в більшості європейських країн, «Хізб ут-Тахрір» діє легально.