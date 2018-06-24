Державний департамент США: Росія має припинити кампанію проти кримських татар

Росія має «припинити кампанію» проти кримських татар в анексованому нею Криму, заявила речниця Державного департаменту США Гізер Науерт у Twitter 23 червня.

«Росія має припинити кампанію проти кримських татар в окупованому Криму й звільнити всіх тих, хто був ув’язнений за протидію окупації», – написала Науерт.

Вона закликала звільнити засуджених у Росії в «справі Хізб ут-Тахрір» кримчан Рустема Ваїтова, Нурі Примова, Руслана Зейтуллаєва та Ферата Сайфуллаєва.

У вересні 2017 року Північно-Кавказький окружний військовий суд в Ростові-на-Дону оголосив вирок, згідно з яким севастопольці Ферат Сайфуллаєв, Рустем Ваїтов і Нурі Примов покарані п’ятьма роками виправної колонії загального режиму. Руслан Зейтуллаєв засуджений до 15 років позбавлення волі.

Захисники заарештованих і засуджених у «справі «Хізб ут-Тахрір» кримчан вважають їхнє переслідування мотивованим за релігійною ознакою. Адвокат Еміль Курбедінов зазначає, що переслідувані в цій справі – переважно кримські татари, а також українці, росіяни, таджики, азербайджанці і кримчани іншого етнічного походження, які сповідують іслам.

Представники міжнародної ісламської політичної організації «Хізб ут-Тахрір» називають своєю місією об’єднання всіх мусульманських країн в ісламському халіфаті, але відкидають терористичні методи досягнення цього і кажуть, що піддаються несправедливому переслідуванню в Росії. Верховний суд Росії заборонив «Хізб ут-Тахрір» у 2003 році, включивши в список 15 об’єднань, названих «терористичними».