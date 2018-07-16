Російські лікарі відмовляють голодувальника Еміра-Усеїна Куку від ін’єкцій глюкози – КримSOS

Правозахисники стурбовані станом здоров’я кримського активіста Еміра-Усеіна Куку, який голодує у СІЗО на території Росії.

«Ми бачимо, що стан здоров’я дійсно погіршується. Йому дуже потрібні ін’єкції глюкози, але лікар каже, що якщо він буде це робити (отримувати ін’єкції – ред.), то це буде порушувати голодування», – розповіла голова громадської організації Крим-SOS Таміла Ташева на прес-конференції у Києві.

10 липня Еміра-Усеіна Куку вивезли з СІЗО російського Ростова-на-Дону у невідомому напрямку. Співробітники СІЗО відмовилися повідомляти адвокату Сергію Локтєву місцезнаходження його підзахисного. Пізніше стало відомо, що Куку вивозили на огляд в медустанову.

Фігурант ялтинської «справи Хізб ут-Тахрір» Емір-Усеїн Куку 26 червня оголосив голодування. За словами адвоката Едема Семедляєва, станом на 11 липня Куку схуд на 9 кілограмів.

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Наприкінці травня Північнокавказький окружний військовий суд на три місяці продовжив термін утримання під вартою шістьом фігурантам ялтинської «справи Хізб ут-Тахрір».

Обвинувачені у цій справі, серед яких Емір-Усеїн Куку, були затримані в лютому-квітні 2016 року в Ялті. Їх звинувачують у причетності до організації «Хізб ут-Тахрір».

Верховний суд Росії заборонив «Хізб ут-Тахрір» у 2003 році, включивши організацію до списку 15 об’єднань, названих «терористичними». Після захоплення Криму Москва намагається насаджувати цю внутрішньоросійську заборону і на цій окупованій частині території України, хоча в Україні організація діє легально.