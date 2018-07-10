Російські тюремники вивозили на медичний огляд кримського правозахисника, що голодує – адвокат

Правозахисника, фігуранта ялтинської «справи Хізб ут-Тахрір» Еміра-Усеїна Куку вивозили з СІЗО російського Ростова-на-Дону на огляд у медичну установу. Про це 10 липня повідомляє сайт проекту Радіо Свобода Крим.Реалії з посиланням на адвоката Сергія Локтєва.

«Сказали, що його возили на медобстеження. Через що – не пояснили. Я так розумію, що це пов’язано з голодуванням. Зараз він знову перебуває в СІЗО. У допуску до нього мені відмовили і причини не пояснили. Про стан його здоров’я мені також нічого невідомо», – сказав Локтєв.

За словами адвоката, він подав скаргу в обласну прокуратуру на дії співробітників СІЗО через відмову допустити захисника до підсудного.

10 липня Еміра-Усеїна Куку вивезли з СІЗО російського Ростова-на-Дону в невідомому напрямку. Співробітники СІЗО відмовилися повідомляти адвокату Сергію Локтєву місцезнаходження його підзахисного.

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Фігурант ялтинської «справи Хізб ут-Тахрір» Емір-Усеїн Куку 26 червня оголосив голодування. Раніше голодування оголосили інші українці, яких утримують у Росії з політичних мотивів, зокрема, Володимир Балух та Олег Сенцов.

У лютому-квітні 2016 року в Ялті були затримані Арсен Джеппаров, Рефат Алімов, Емір-Усеїн Куку, Муслім Алієв, Інвер Бекіров і Вадим Сірук. Їх звинувачують в причетності до забороненої в Росії ісламської політичної організації «Хізб ут-Тахрір».

Російський військовий суд розглядав ялтинську «справу Хізб ут-Тахрір» на виїзних засіданнях в Сімферополі, після чого заарештованих кримчан етапували в Ростов-на-Дону.

Захисники заарештованих і засуджених у «справі Хізб ут-Тахрір» кримчан вважають їх переслідування мотивованим за релігійною ознакою. Адвокат Еміль Курбедінов зазначає, що переслідувані у цій справі російськими правоохоронними органами – переважно кримські татари, а також українці, росіяни, таджики, азербайджанці та кримчани іншого етнічного походження, які сповідують іслам.

Представники міжнародної ісламської політичної організації «Хізб ут-Тахрір» називають своєю місією об’єднання всіх мусульманських країн в ісламському халіфаті, але вони відкидають терористичні методи досягнення цього і кажуть, що зазнають несправедливого переслідування в Росії.

Верховний суд Росії заборонив «Хізб ут-Тахрір» у 2003 році, включивши організацію до списку 15 об’єднань, названих «терористичними». Після захоплення Криму Москва намагається насаджувати цю внутрішньоросійську заборону і на цій окупованій частині території України, хоча в Україні організація діє легально.