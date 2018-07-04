Денісова просить російське СІЗО проінформувати про стан Еміра-Усеїна Куку

Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова заявила, що звернулася до керівника СІЗО в Ростовській області в зв'язку з погіршенням стану здоров'я фігуранта «ялтинської справи Хізб ут-Тахрір» Еміра-Усеїна Куку. Про це 4 липня повідомила прес-служба українського омбудсмена.

«Висловлюю свою стурбованість з приводу погіршення стану здоров’я Еміра-Усеїна Куку і прошу вас вжити всіх необхідних заходів для забезпечення його необхідною кваліфікованою медичною допомогою, а також надати мені актуальну інформацію про стан здоров’я Куку», – йдеться у зверненні.

Фігурант «ялтинської справи Хізб ут-Тахрір» Емір-Усеїн Куку 26 червня оголосив голодування, повідомила його дружина Мер’єм.

Раніше голодування оголосили інші українці, яких називають політичними в’язнями в Росії, зокрема, Володимир Балух та Олег Сенцов.

У лютому-квітні 2016 року в Ялті були затримані Арсен Джеппаров, Рефат Алімов, Емір-Усеїн Куку, Муслім Алієв, Інвер Бекіров і Вадим Сірук. Їх звинувачують у причетності до забороненої в Росії ісламської політичної організації «Хізб ут-Тахрір».

Російський військовий суд розглядав ялтинську «справу Хізб ут-Тахрір» на виїзних засіданнях у Сімферополі, після чого заарештованих кримчан етапували в Ростов-на-Дону.

Захисники заарештованих і засуджених у «справі Хізб ут-Тахрір» кримчан вважають їхнє переслідування мотивованим за релігійною ознакою. Адвокат Еміль Курбедінов зазначає, що переслідувані у цій справі російськими правоохоронними органами – переважно кримські татари, а також українці, росіяни, таджики, азербайджанці та кримчани іншого етнічного походження, які сповідують іслам.

Представники міжнародної ісламської політичної організації «Хізб ут-Тахрір» називають своєю місією об’єднання всіх мусульманських країн в ісламському халіфаті, але вони відкидають терористичні методи досягнення цього і кажуть, що зазнають несправедливого переслідування в Росії. Верховний суд Росії заборонив «Хізб ут-Тахрір» у 2003 році, включивши організацію до списку 15 об’єднань, названих «терористичними». Після захоплення Криму Москва намагається насаджувати цю внутрішньоросійську заборону і на цій окупованій частині території України, хоча в Україні організація діє легально.