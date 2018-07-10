Кримського правозахисника, що голодує, вивезли з ростовського СІЗО – адвокат

Фігуранта ялтинського «справи Хізб ут-Тахрір» правозахисника Еміра-Усеїна Куку вивезли зі слідчого ізолятора російського Ростова-на-Дону. Про це 10 липня проекту Радіо Свобода Крим.Реалії повідомив адвокат Сергій Локтєв, посилаючись на співробітників згаданої установи.

«Коли я прийшов до СІЗО, то мені відмовили у доступі до підзахисного, аргументувавши тим, що його відвезли. Куди – мені не повідомили. Мною було подано заяву з вимогою надати інформацію, де він перебуває, а також інформацію про його стан здоров'я. І якщо є необхідність, то (з вимогою – ред.) надати йому медичну допомогу », – розповів Локтєв.

За його словами, на 11 липня заплановане чергове судове засідання, і «російські служби зобов'язані забезпечити його явку».

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Фігурант ялтинської «справи Хізб ут-Тахрір» Емір-Усеїн Куку 26 червня оголосив голодування. Раніше голодування оголосили інші українці, яких утримують у Росії з політичних мотивів, зокрема, Володимир Балух та Олег Сенцов.

У лютому-квітні 2016 року в Ялті були затримані Арсен Джеппаров, Рефат Алімов, Емір-Усеїн Куку, Муслім Алієв, Інвер Бекіров і Вадим Сірук. Їх звинувачують в причетності до забороненої в Росії ісламської політичної організації «Хізб ут-Тахрір».

Російський військовий суд розглядав ялтинську «справу Хізб ут-Тахрір» на виїзних засіданнях в Сімферополі, після чого заарештованих кримчан етапували в Ростов-на-Дону.

Захисники заарештованих і засуджених у «справі Хізб ут-Тахрір» кримчан вважають їх переслідування мотивованим за релігійною ознакою. Адвокат Еміль Курбедінов зазначає, що переслідувані у цій справі російськими правоохоронними органами – переважно кримські татари, а також українці, росіяни, таджики, азербайджанці та кримчани іншого етнічного походження, які сповідують іслам.

Представники міжнародної ісламської політичної організації «Хізб ут-Тахрір» називають своєю місією об’єднання всіх мусульманських країн в ісламському халіфаті, але вони відкидають терористичні методи досягнення цього і кажуть, що зазнають несправедливого переслідування в Росії.

Верховний суд Росії заборонив «Хізб ут-Тахрір» у 2003 році, включивши організацію до списку 15 об’єднань, названих «терористичними». Після захоплення Криму Москва намагається насаджувати цю внутрішньоросійську заборону і на цій окупованій частині території України, хоча в Україні організація діє легально.