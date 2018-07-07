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08 Липень 2018, Київ 00:39
Новини | Політика

На фестивалі в Києві соліст гурту «Бумбокс» нагадав про Сенцова

Під час виступу гурту на сцені показували фото Сенцова

На фестивалі Atlas Weekend у Києві 7 липня соліст гурту «Бумбокс» Андрій Хливнюк нагадав про ув’язненого в Росії українського режисера Олега Сенцова, повідомляє кореспондент проекту Радіо Свобода Крим.Реалії.

Хливнюк нагадав про те, що Сенцов голодує 55 днів, і попросив розповісти про це тим, хто не знає про процес.

Під час виступу гурту на сцені показували фото Сенцова.

Сестра режисера Наталія Каплан 5 липня відвідала його в колонії в російському місті Лабитнангі. За її словами, Сенцов «дуже постарів і схуд».

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Засуджений у Росії український режисер Олег Сенцов 14 травня оголосив безстрокове голодування з вимогою звільнити всіх українських політв'язнів, які перебувають в російських в'язницях. 31 травня він заявив, що його «не цікавить обмін», адже він – «людина, яка йде до кінця».

Активісти в Україні і по всьому світу продовжують вимагати від Росії і її президента Володимира Путіна звільнити незаконно утримуваних українців. Акції проходять в різних країнах і на різних континентах під гаслами #FreeOlegSentsov і #SaveOlegSentsov.

Генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Яґланд подав офіційне прохання до президента Росії Володимира Путіна помилувати Олега Сенцова.

Він не зупиниться – сестра Сенцова після зустрічі з братом (відео)
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Він не зупиниться – сестра Сенцова після зустрічі з братом (відео)

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Європейський парламент закликав Росію негайно звільнити всіх українських політичних бранців, які були незаконно затримані, заарештовані і ув’язнені.

Крім Сенцова, голодування на знак протесту проти переслідування оголосив ув'язнений в анексованому Крим Володимир Балух. Нині він голодує 111 день.

26 червня в СІЗО російського Ростова-на-Дону оголосив голодування член Кримської контактної групи з прав людини з Ялти Емір-Усеїн Куку. ФСБ Росії звинувачує його в участі в організації «Хізб-ут-Тахрір», визнаній у Росії терористичною.

Минулого місяць також оголосив голодування засуджений у Росії українець Станіслав Клих.

Крім того, голодування оголосив журналіст, автор Радіо Свобода Станіслав Асєєв, відомий під псевдонімом Станіслав Васін, утримуваний у полоні бойовиків у Донецьку.

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