На фестивалі в Києві соліст гурту «Бумбокс» нагадав про Сенцова

На фестивалі Atlas Weekend у Києві 7 липня соліст гурту «Бумбокс» Андрій Хливнюк нагадав про ув’язненого в Росії українського режисера Олега Сенцова, повідомляє кореспондент проекту Радіо Свобода Крим.Реалії.

Хливнюк нагадав про те, що Сенцов голодує 55 днів, і попросив розповісти про це тим, хто не знає про процес.

Під час виступу гурту на сцені показували фото Сенцова.

Сестра режисера Наталія Каплан 5 липня відвідала його в колонії в російському місті Лабитнангі. За її словами, Сенцов «дуже постарів і схуд».

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Засуджений у Росії український режисер Олег Сенцов 14 травня оголосив безстрокове голодування з вимогою звільнити всіх українських політв'язнів, які перебувають в російських в'язницях. 31 травня він заявив, що його «не цікавить обмін», адже він – «людина, яка йде до кінця».

Активісти в Україні і по всьому світу продовжують вимагати від Росії і її президента Володимира Путіна звільнити незаконно утримуваних українців. Акції проходять в різних країнах і на різних континентах під гаслами #FreeOlegSentsov і #SaveOlegSentsov.

Генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Яґланд подав офіційне прохання до президента Росії Володимира Путіна помилувати Олега Сенцова.

Європейський парламент закликав Росію негайно звільнити всіх українських політичних бранців, які були незаконно затримані, заарештовані і ув’язнені.

Крім Сенцова, голодування на знак протесту проти переслідування оголосив ув'язнений в анексованому Крим Володимир Балух. Нині він голодує 111 день.

26 червня в СІЗО російського Ростова-на-Дону оголосив голодування член Кримської контактної групи з прав людини з Ялти Емір-Усеїн Куку. ФСБ Росії звинувачує його в участі в організації «Хізб-ут-Тахрір», визнаній у Росії терористичною.

Минулого місяць також оголосив голодування засуджений у Росії українець Станіслав Клих.

Крім того, голодування оголосив журналіст, автор Радіо Свобода Станіслав Асєєв, відомий під псевдонімом Станіслав Васін, утримуваний у полоні бойовиків у Донецьку.