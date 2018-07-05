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05 Липень 2018, Київ 14:28
Новини | Політика

Журналіст Асєєв, який перебуває в полоні «ДНР», оголосив голодування – Фірсов

Станіслав Асєєв перестав виходити на зв’язок на початку червня 2017 року, згодом виявилося, що його захопили підтримувані Росією бойовики

Український журналіст, автор Радіо Свобода Станіслав Асєєв, відомий під псевдонімом Станіслав Васін, утримуваний у полоні бойовиків у Донецьку, оголосив голодування тиждень тому, повідомив колишній народний депутат Єгор Фірсов.

За його словами, до голодування Васіна змусило погане ставлення – він хворіє, проте не отримує належного лікування.

Понад рік Асєєва утримують у полоні бойовики незаконного угруповання «ДНР». Як повідомляв Радіо Свобода колишній полонений, якого утримували в сусідній з Васіним камері, журналіста катували і били, а свій останній репортаж він писав вже, перебуваючи під контролем бойовиків.

У Києві з участю Радіо Свобода видали книжку полоненого журналіста Васіна (відео)
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У Києві з участю Радіо Свобода видали книжку полоненого журналіста Васіна (відео)

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Фірсов закликав міжнародні організації звернути увагу на голодування Васіна і сприяти його якнайшвидшому звільненню з полону.

Станіслав Асєєв працював журналістом в окупованому Донецьку і писав репортажі про життя на непідконтрольній території. Він перестав виходити на зв’язок на початку червня 2017 року. Згодом виявилось, що він на той момент вже місяць перебував у полоні.

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