Журналіст Асєєв, який перебуває в полоні «ДНР», оголосив голодування – Фірсов

Український журналіст, автор Радіо Свобода Станіслав Асєєв, відомий під псевдонімом Станіслав Васін, утримуваний у полоні бойовиків у Донецьку, оголосив голодування тиждень тому, повідомив колишній народний депутат Єгор Фірсов.

За його словами, до голодування Васіна змусило погане ставлення – він хворіє, проте не отримує належного лікування.

Понад рік Асєєва утримують у полоні бойовики незаконного угруповання «ДНР». Як повідомляв Радіо Свобода колишній полонений, якого утримували в сусідній з Васіним камері, журналіста катували і били, а свій останній репортаж він писав вже, перебуваючи під контролем бойовиків.

Фірсов закликав міжнародні організації звернути увагу на голодування Васіна і сприяти його якнайшвидшому звільненню з полону.

Станіслав Асєєв працював журналістом в окупованому Донецьку і писав репортажі про життя на непідконтрольній території. Він перестав виходити на зв’язок на початку червня 2017 року. Згодом виявилось, що він на той момент вже місяць перебував у полоні.