Писати – не злочин: історії українських журналістів у неволі

6 червня в Україні відзначають День журналіста. Радіо Свобода наводить історії чотирьох представників цієї професії, які перебувають в ув’язненні за межами України чи на окупованих територіях через свою професійну діяльність.

Микола Семена

Кримський журналіст Микола Семена залишився працювати на півострові після початку російської окупації. Заслужений журналіст України, автор кількох книг і тисяч статей для багатьох видань. Зокрема, писав для проекту Радіо Свобода «Крим.Реалії». У квітні 2016 року до квартири Семени у Сімферополі з обшуком прийшли співробітники ФСБ. За статтю «Блокада – необхідний перший крок до звільнення Криму» його звинуватили в закликах до «порушення територіальної цілісності Росії».

У вересні 2017 року суд в Сімферополі призначив Семені покарання у вигляді двох із половиною років умовно з випробувальним терміном на три роки і забороною займатися публічною діяльністю на три роки.

У грудні того ж року підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму частково пом'якшив вирок Семені в частині додаткового покарання, скоротивши термін заборони публічної діяльності до двох років.

Журналіст готується оскаржити вирок в Європейському суді з прав людини. На початку 2018 року в Києві його нагородили премією Андрія Сахарова «За журналістику як вчинок».

«Це – вирок не стільки мені, українському журналістові, скільки всій журналістиці в Росії. Бо якщо не буде свободи слова для всіх, якщо не буде свободи висловлення думок для всіх ‒ то не буде взагалі й журналістики як такої, не буде свободи слова ‒ не буде громадянського суспільства, якщо не буде чесного правосуддя ‒ не буде правового суспільства, тоді й громадяни перестануть бути громадянами, а будуть васалами. Потрібно тільки одне ‒ щоб для цього в усіх була політична воля. І вона, я вірю, скоро буде», – говорив Микола Семена, виступаючи з останнім словом у суді:

Станіслав Асєєв (Васін)

Журналіст та блогер Станіслав Асєєв працював в окупованому Донецьку під псевдонімом Станіслав Васін. Писав, поміж іншого, для проекту Радіо Свобода «Донбас.Реалії» репортажі про життя під контролем угруповання «ДНР». 2 червня 2017 року він перестав виходити на зв’язок, а згодом виявилось, що його тримають в полоні бойовики «ДНР».

Колишній полонений на ім’я Віктор, який сидів у сусідній із Асєєвим камері, розповів, що журналіста катують, а один зі своїх останніх матеріалів він писав вже під контролем бойовиків. Зараз українська делегація Тристоронньої контактної групи в Мінську, міжнародні організації та дипломати борються за звільнення журналіста з полону.

Книгу репортажів Станіслава Васіна днями презентували в Києві.

Роман Сущенко

У жовтні 2016 року власний паризький кореспондент «Укрінформ» Роман Сущенко перебував з особистим візитом у Москві. Його затримали співробітники ФСБ. Журналіста звинуватили в «шпигунстві» на користь української розвідки. Головне розвідувальне управління України спростувало цю інформацію.

Попри це, 4 червня 2018 року російський суд виніс журналісту вирок – 12 років суворого режиму. Російський правник в еміграції Михайло Савва зазначив: «за вбивство в Росії дають менше».

«Путінська державна машина охороняє себе жорсткіше і активніше, ніж своїх громадян», – прокоментував він.

На наступний день після вироку захист Сущенка подав апеляцію.

Павло Шаройко

Власний кореспондент «Українського радіо» Павло Шаройко працював в Білорусі – висвітлював, зокрема, військові навчання «Захід-2017» та зникнення українця Павла Гриба. КДБ Білорусі затримало журналіста 25 жовтня 2017 року, однак відомо про це стало лише 16 листопада.

Шаройка звинуватили у створенні в Білорусі шпигунської мережі з числа громадян країни, «які за грошову винагороду виконували його завдання збору інформації розвідувального характеру у військово-політичній сфері». У травні 2015 року його засудили до восьми років позбавлення волі. Суд розглядав справу в закритому режимі.