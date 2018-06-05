Захист подав апеляцію на вирок Сущенку

Адвокат Марк Фейгін повідомив про те, що подав апеляцію на вирок Московського міського суду українському журналісту Романові Сущенку. Про це він написав у Twitter.

4 червня суд у Москві засудив українського журналіста до 12 років в’язниці.

Сущенка, який із 2002 року був кореспондентом агентства «Укрінформ» у Франції, затримали у Москві співробітники ФСБ Росії 2 жовтня 2016 року. За версією російських спецслужб, він є кадровим «співробітником української військової розвідки» і полковником. ФСБ стверджує, що Сущенко збирав відомості про російське військо.

За версією самого журналіста, в Москву він приїхав у відпустку, щоб відвідати родичів. Головне розвідувальне управління України також спростувало інформацію, про те, що Сущенко співпрацював із військовою розвідкою України.