Росія буде покарана – Порошенко про вирок Сущенку

Президент України Петро Порошенко заявив, що Російська Федерація «неодмінно понесе покарання за свої вчинки». Так глава української держави відреагував на засудження в Росії журналіста Романа Сущенка.

«Безпрецедентний цинізм російського «суду», який за надуманими звинуваченнями засудив українського журналіста Романа Сущенка, доводить – кремлівський режим не зупиниться ні перед чим у своїй спробі зламати дух українців… Подібними «вироками» Кремль демонструє панічний страх, підписується у власній агресії проти України та виносить вирок сам собі.

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман наголосив, що йому «важко підібрати слова і прокоментувати цей черговий доказ люті і ненависті російської владної машини, яка… без суду і слідства трощить людські життя». «Будемо робити все можливе в існуючих умовах, аби визволити Романа і встановити справедливість», – вказав український прем’єр.

Суд у Москві 4 червня засудив українського журналіста Романа Сущенка до 12 років в’язниці.

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Сущенка, який із 2002 року був кореспондентом агентства «Укрінформ» у Франції, затримали у Москві співробітники ФСБ Росії 2 жовтня 2016 року. За версією російських спецслужб, він є кадровим «співробітником української військової розвідки» і полковником. ФСБ стверджує, що Сущенко збирав відомості про російське військо.

За версією самого журналіста, в Москву він приїхав у відпустку, щоб відвідати родичів. Головне розвідувальне управління України також спростувало інформацію, про те, що Сущенко співпрацював із військовою розвідкою України.