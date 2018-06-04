Адвокат: Сущенку дали 12 років суворого режиму

Російський суд 4 червня виніс рішення у справі українського журналіста Романа Сущенка - 12 років суворого режиму, заявив його громадський захисник Марк Фейгін.

ФСБ Росії 30 вересня 2016 року в Москві затримала журналіста українського інформаційного агентства «Укрінформ» Романа Сущенка, назвавши його співробітником української розвідки, який нібито «цілеспрямовано збирав відомості про діяльність збройних сил і військ національної гвардії Росії, що становлять державну таємницю». Кримінальну справу стосовно журналіста порушили за статтею «шпигунство».

На засіданні в Московському міському суді, що відбулося 28 травня, прокурор попросив 14 років позбавлення волі для українського журналіста Романа Сущенка, заарештованого в Росії в 2016 році і звинуваченого в шпигунстві.

Сущенко своєї провини не визнає, про що сказав у кінцевому слові. Сторона захисту також навела свої аргументи на користь його невинуватості.

В інтерв’ю Радіо Свобода захисник Сущенка Марк Фейгін сказав, що розраховувати на виправдувальний вирок у російському суді не доводиться, але можна сподіватися на обмін.

За даними української правозахисної ініціативи LetMyPeopleGo, наразі Росія із політичних мотивів тримає у неволі 64 українців.

За даними СБУ, десятки українців утримуються нині в Росії і окупованому нею Криму. Серед тих, хто, за даними правозахисників, потрапив за ґрати з політичних мотивів, є Олег Сенцов, Олександр Кольченко, Микола Карпюк, Станіслав Клих, Роман Сущенко, Євген Панов та інші. У числі арештантів – митці, журналісти, громадські діячі, кримськотатарські активісти.​