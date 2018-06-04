Журналіст Асєєв презентує свою книжку у вільному Донецьку – посол США Йованович

Посол США в Україні Марі Йованович висловила впевненість, що утримуваний у полоні бойовиків у Донецьку автор Радіо Свобода, журналіст Станіслав Асєєв житиме й писатиме у мирній, процвітаючій та демократичній Україні. Про це вона сказала 4 червня в Києві на презентації книжки Асєєва «В ізоляції. Дописи про Донбас».

«Щойно суверенітет і територіальна цілісність України буде відновлена, у вільному Донецьку відбудеться нова презентація книжки з присутністю Станіслава, як і кожного з вас», – заявила посол.

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Представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Арлем Дезір 1 червня закликав до негайного звільнення журналіста, автора Радіо Свобода Станіслава Асєєва, який вже рік перебуває в тюрмі бойовиків угруповання «ДНР».

Зв’язок із донецьким блогером і автором проекту Радіо Свобода Радіо Донбас.Реалії Станіславом Асєєвим, відомим за псевдонімом Станіслав Васін, зник 2 червня 2017 року. Бойовики понад місяць відмовлялися вказати, де перебуває Асєєв.

16 липня минулого року екс-депутат Верховної Ради Єгор Фірсов заявив, що представники угруповання «ДНР» підтвердили утримання в заручниках журналіста Станіслава Асєєва і дозволили йому зустрітися з матір’ю.

Угруповання «ДНР» звинувачує автора у шпигунстві. Є також свідчення про те, що Станіслава затримали раніше, 10 травня, і останній місяць він виходив на контакт з редакторами вже «під наглядом». Зараз журналіста утримують у непідконтрольному українській владі Донецьку на території колишнього заводу, а згодом – арт-фонду «Ізоляція». Підконторольні Росії бойовики захопили культурний центр у 2014-му році. Назва книги – «В ізоляції» – поєднує кілька сенсів.