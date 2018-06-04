У Києві презентують книжку полоненого журналіста Асєєва (наживо)

У Києві презентують збірку статей журналіста Станіслава Асєєва (Васіна), якого утримують у заручниках у підконтрольному сепаратистам Донецьку. У книзі зібрані тексти, які вийшли в українських виданнях протягом 2015-2017 років. У матеріалах Станіслава Асєєва зокрема йдеться про повсякденне життя окупованого Донецька.

Радіо Свобода веде пряму трансляцію події.

Зв’язок із донецьким блогером і автором проекту Радіо Свобода Радіо Донбас.Реалії Станіславом Асєєвим, відомим за псевдонімом Станіслав Васін, зник 2 червня 2017 року. Бойовики понад місяць відмовлялися вказати, де перебуває Асєєв.

16 липня минулого року екс-депутат Верховної Ради Єгор Фірсов заявив, що представники угруповання «ДНР» підтвердили утримання в заручниках журналіста Станіслава Асєєва і дозволили йому зустрітися з матір’ю.

Угруповання «ДНР» звинувачує автора у шпигунстві. Є також свідчення про те, що Станіслава затримали раніше, 10 травня, і останній місяць він виходив на контакт з редакторами вже «під наглядом». Зараз журналіста утримують у непідконтрольному українській владі Донецьку на території колишнього заводу, а згодом – арт-фонду «Ізоляція». Підконторольні Росії бойовики захопили культурний центр у 2014-му році. Назва книги – «В ізоляції» – поєднує кілька сенсів.