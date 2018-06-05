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05 Червень 2018, Київ 07:50
Новини | Міжнародні

Канада про Сущенка: засуджуємо спробу придушити тих, хто працює на захист правди

Російський суд призначив українському журналісту Роману Сущенку 12 років в'язниці

Канада засуджує вирок російського суду українському журналісту Роману Сущенку, заявила міністр закордонних справ Канади Христя Фріланд у Twitter.

«Як колишній журналіст, я приголомшена через арешт і засудження українського журналіста Романа Сущенка до 12 років у в'язниці в Росії. Канада засуджує цю спробу придушити тих, хто працює на захист правди», – написала Фріланд.

4 червня суд у Москві засудив українського журналіста до 12 років в’язниці.

Сущенка, який із 2002 року був кореспондентом агентства «Укрінформ» у Франції, затримали у Москві співробітники ФСБ Росії 2 жовтня 2016 року. За версією російських спецслужб, він є кадровим «співробітником української військової розвідки» і полковником. ФСБ стверджує, що Сущенко збирав відомості про російське військо.

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За версією самого журналіста, в Москву він приїхав у відпустку, щоб відвідати родичів. Головне розвідувальне управління України також спростувало інформацію, про те, що Сущенко співпрацював із військовою розвідкою України.

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