ОБСЄ про справу Сущенка: «Журналістика – не злочин»

Представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Арлем Дезір закликав Росію звільнити українського журналіста Романа Сущенка, якого засудили до 12 років позбавлення волі.

Про це йдеться у заяві ОБСЄ, розміщеній на сайті організації 4 червня.

«Журналістика – це не злочин, а працівники медіа повинні виконувати свою роботу у безпечних умовах, не боячись бути переслідуваними, атакованими або ув’язненими. Я сподіваюся, що рішення про засудження Сущенка буде скасовано в апеляційному порядку, і я знову закликаю російську владу звільнити журналіста з в'язниці», – сказав Дезір.

Сущенка, який із 2002 року був кореспондентом агентства «Укрінформ» у Франції, затримали у Москві співробітники ФСБ Росії 2 жовтня 2016 року. За версією російських спецслужб, він є кадровим «співробітником української військової розвідки» і полковником. ФСБ стверджує, що Сущенко збирав відомості про російське військо.

За версією самого журналіста, в Москву він приїхав у відпустку, щоб відвідати родичів. Головне розвідувальне управління України також спростувало інформацію, про те, що Сущенко співпрацював із військовою розвідкою України.