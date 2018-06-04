Дочка Сущенка: востаннє говорила з батьком три місяці тому

За словами дочки Романа Сущенка Юлії, російська цензура затримує листи батька – наприклад, своє привітання із минулорічним днем народження вона отримала лише нещодавно. За декілька годин до винесення вироку дівчина розповіла журналістам «Настоящего времени» про те, як часто спілкується з батьком.

Юлія Сущенко, також журналістка, розповідає, що востаннє говорила з батьком по телефону три місяці тому: «Привід був, на жаль, не надто позитивний, тому що тоді помер дідусь, батько мого тата. Тоді батькові дозволили дзвінок, він поговорив з бабусею, підтримав її, вона його підтримала».

Дівчина згадує, що протягом двадцяти місяців ув’язнення Сущенка цензура затримувала його кореспонденцію.

Всі листи просякнуті надією

«Буквально нещодавно я, наприклад, отримала привітання з днем народження, який був минулого року. В жодному його листі я не бачила якогось негативу. Так, було видно, що він дуже тужить, сумує, хоче додому, але всі листи просякнуті надією, підтримкою нам, і в кожному слові він дякує нам, що ми все ж протягом цього часу з ним і боремось за нього», - каже Юлія Сущенко.

Сьогодні Романові Сущенку винесли вирок – 12 років ув’язнення суворого режиму. Російський суд визнав його винним у співпраці з українською розвідкою.

Юрист Марк Фейгін на своїй сторінці у Twitter повідомив, що вирок будуть оскаржувати завтра.

Сущенко з 2002 року співпрацював з інформаційною агенцією «Укрінформ», з 2010 року – як акредитований журналіст агентства у Парижі.

У жовтні 2016 року Романа Сущенка затримали співробітники ФСБ Росії під час його поїздки до Москви. За версією спецслужб, він як «кадровий співробітник української розвідки» збирав інформацію про російські збройні сили. Сам журналіст стверджує, що відвідував родичів.