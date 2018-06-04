МЗС вимагає від Росії звільнити Сущенка та повернути його в Україну

Міністерство закордонних справ України вимагає від Російської Федерації «негайно скасувати незаконне рішення у справі Романа Сущенка, звільнити його з-під варти та забезпечити безперешкодне повернення в Україну». Про це йдеться в поширеній увечері 4 червня заяві українського зовнішньополітичного відомства.

Дипломати називають «неправомірним» рішення Московського міського суду про засудження українського журналіста «за відверто сфабрикованими обвинуваченнями у «шпигунстві».

«Ігнорування судом доведених стороною захисту фактів вчиненої проти Романа Сущенка провокації та грубої фальсифікації справи є черговим свідченням відсутності правосуддя в Російській Федерації. Цинічне нехтування Росією основоположними правами людини свідчить про необхідність посилення міжнародного тиску на Москву з метою припинення агресії, репресій та утисків українських громадян», – вказують в МЗС України.

Одразу після оприлюднення вироку Сущенку президент України Петро Порошенко заявив, що Російська Федерація «неодмінно понесе покарання за свої вчинки». Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман наголосив, що йому «важко підібрати слова і прокоментувати цей черговий доказ люті і ненависті російської владної машини, яка… без суду і слідства трощить людські життя».

Суд у Москві 4 червня засудив українського журналіста Романа Сущенка до 12 років в’язниці.

Докладніше про це: Романа Сущенка засудили до 12 років в’язниці – деталі

Сущенка, який із 2002 року був кореспондентом агентства «Укрінформ» у Франції, затримали у Москві співробітники ФСБ Росії 2 жовтня 2016 року. За версією російських спецслужб, він є кадровим «співробітником української військової розвідки» і полковником. ФСБ стверджує, що Сущенко збирав відомості про російське військо.

За версією самого журналіста, в Москву він приїхав у відпустку, щоб відвідати родичів. Головне розвідувальне управління України також спростувало інформацію, про те, що Сущенко співпрацював із військовою розвідкою України.