Мінінформполітики про Сущенка: російська влада демонструє верх цинізму

Міністерство інформаційної політики України «жорстко засуджує» вирок російського суду українському журналісту Роману Сущенку.

«Російська злочинна влада зі своїми кишеньковими «судами» в черговий раз демонструє верх цинізму і зневаги до людських цінностей. Очевидно, що їм абсолютно начхати на думку усього цивілізованого світу. Вони живуть у своєму замкненому просторі, де переслідування інакомислячих та підміна понять стали звичним явищем», – сказав міністр Юрій Стець.

4 червня суд у Москві засудив українського журналіста до 12 років в’язниці.

Сущенка, який із 2002 року був кореспондентом агентства «Укрінформ» у Франції, затримали у Москві співробітники ФСБ Росії 2 жовтня 2016 року. За версією російських спецслужб, він є кадровим «співробітником української військової розвідки» і полковником. ФСБ стверджує, що Сущенко збирав відомості про російське військо.

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За версією самого журналіста, в Москву він приїхав у відпустку, щоб відвідати родичів. Головне розвідувальне управління України також спростувало інформацію, про те, що Сущенко співпрацював із військовою розвідкою України.