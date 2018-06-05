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05 Червень 2018, Київ 09:34
Новини | Події

До АП направили заяву про відмову Вишинського від українського громадянства – адвокат

Керівник «РИА Новости Украина» Кирило Вишинський заарештований до 13 липня

До Адміністрації президента України направили заяву про відмову керівника «РИА Новости Украина» Кирила Вишинського від українського громадянства, повідомив його адвокат Андрій Доманський агентству «Інтерфакс-Україна».

«Ми додатково хочемо зафіксувати її відправлення на місці до АП вручну. Ми б не хотіли, щоб воно десь там «загубилося». Крім того, нагадаю, що Кирило Вишинський зробив офіційну заяву про вихід з громадянства України під час засідання суду і її було озвучено через ЗМІ», – сказав Доманський.

Адвокат також не виключив обмін свого підзахисного на українського журналіста Романа Сущенка, якого 4 червня суд у Росії засудив до 12 років позбавлення волі за звинуваченням у шпигунстві.

«Вишинський зробив у п'ятницю (1 червня – ред.) відповідну заяву, він розуміє, що є «предметом» для обміну, що це була спецоперація, підготовлена під певний момент. Ми добре це бачимо. Кирило і прийняв рішення про вихід із громадянства України, виходячи з цієї позиції», – заявив Доманський.

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1 червня Кирило Вишинський заявив, що відмовляється від українського громадянства і вважає себе «лише громадянином Росії». Водночас у Державній міграційній службі зазначили, що відмова від громадянства неможлива, якщо людині повідомили про підозру. Крім того, у відомстві підкреслили, що «будь-якої заяви будь-якої особи недостатньо для того, щоб вона мала якісь правові наслідки».

17 травня Херсонський міський суд заарештував ​Вишинського до 13 липня без права застави. 1 червня Апеляційний суд залишив його під вартою.

Затриманому 15 травня в Києві Вишинському, який має громадянство України й Росії, інкримінують державну зраду і проведення підривної інформаційної діяльності проти України. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі в разі визнання винним. Вишинський обвинувачення відкидає.

За даними Служби безпеки України, журналіст за завданням Москви готував спочатку інформаційні матеріали в Криму для виправдання анексії Росією українського півострова, а потім у Києві – для підтримки угруповань «ДНР» і «ЛНР». Він щомісяця отримував на цю діяльність 53 тисячі євро, гроші для цього, як заявили в СБУ, надходили з Росії через Сербію.

Через висвітлення діяльності підтримуваних Росією бойовиків на Донбасі Вишинський був внесений в базу українського сайту «Миротворець», а в 2014 році після анексії Криму журналіста нагородили в Росії медаллю «за об'єктивне висвітлення подій у Криму».

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