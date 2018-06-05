До АП направили заяву про відмову Вишинського від українського громадянства – адвокат

До Адміністрації президента України направили заяву про відмову керівника «РИА Новости Украина» Кирила Вишинського від українського громадянства, повідомив його адвокат Андрій Доманський агентству «Інтерфакс-Україна».

«Ми додатково хочемо зафіксувати її відправлення на місці до АП вручну. Ми б не хотіли, щоб воно десь там «загубилося». Крім того, нагадаю, що Кирило Вишинський зробив офіційну заяву про вихід з громадянства України під час засідання суду і її було озвучено через ЗМІ», – сказав Доманський.

Адвокат також не виключив обмін свого підзахисного на українського журналіста Романа Сущенка, якого 4 червня суд у Росії засудив до 12 років позбавлення волі за звинуваченням у шпигунстві.

«Вишинський зробив у п'ятницю (1 червня – ред.) відповідну заяву, він розуміє, що є «предметом» для обміну, що це була спецоперація, підготовлена під певний момент. Ми добре це бачимо. Кирило і прийняв рішення про вихід із громадянства України, виходячи з цієї позиції», – заявив Доманський.

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1 червня Кирило Вишинський заявив, що відмовляється від українського громадянства і вважає себе «лише громадянином Росії». Водночас у Державній міграційній службі зазначили, що відмова від громадянства неможлива, якщо людині повідомили про підозру. Крім того, у відомстві підкреслили, що «будь-якої заяви будь-якої особи недостатньо для того, щоб вона мала якісь правові наслідки».

17 травня Херсонський міський суд заарештував ​Вишинського до 13 липня без права застави. 1 червня Апеляційний суд залишив його під вартою.

Затриманому 15 травня в Києві Вишинському, який має громадянство України й Росії, інкримінують державну зраду і проведення підривної інформаційної діяльності проти України. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі в разі визнання винним. Вишинський обвинувачення відкидає.

За даними Служби безпеки України, журналіст за завданням Москви готував спочатку інформаційні матеріали в Криму для виправдання анексії Росією українського півострова, а потім у Києві – для підтримки угруповань «ДНР» і «ЛНР». Він щомісяця отримував на цю діяльність 53 тисячі євро, гроші для цього, як заявили в СБУ, надходили з Росії через Сербію.

Через висвітлення діяльності підтримуваних Росією бойовиків на Донбасі Вишинський був внесений в базу українського сайту «Миротворець», а в 2014 році після анексії Криму журналіста нагородили в Росії медаллю «за об'єктивне висвітлення подій у Криму».