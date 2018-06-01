Керівник «РИА Новости Украина» відмовився від громадянства України і просить допомоги в Путіна

Керівник агентства «РИА Новости Украина» Кирило Вишинський, підозрюваний у державній зраді, в суді Херсона під час розгляду апеляції на його арешт заявив, що відмовляється від українського громадянства.

Крім українського, журналіст має і російське громадянство, яке він отримав в 2015 році. Вишинський звернувся через ЗМІ до президентів України і Росії, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

«Я звертаюся до президента Порошенка, якого знаю особисто і з яким ми зробили кілька добрих справ. Я заявляю про вихід з українського громадянства, з цієї хвилини вважаю себе лише громадянином Росії. Я звертаюся до президента Путіна з проханням про надання мені правового захисту і вжиття заходів для мого звільнення», – заявив журналіст у суді 1 червня.

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17 травня Херсонський міський суд заарештував керівника «РИА Новости Украина» Кирила Вишинського до 13 липня без права застави. Затриманому 15 травня в Києві Вишинському, який має громадянство України й Росії, інкримінують державну зраду і проведення підривної інформаційної діяльності проти України. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі в разі визнання винним.

Вишинський обвинувачення відкидає.

За даними Служби безпеки України, журналіст за завданням Москви готував спочатку інформаційні матеріали в Криму для виправдання анексії Росією українського півострова, а потім у Києві – для підтримки угруповань «ДНР» і «ЛНР». Він щомісяця отримував на цю діяльність 53 тисячі євро, гроші для цього, як заявили в СБУ, надходили з Росії через Сербію.

Через висвітлення діяльності підтримуваних Росією бойовиків на Донбасі Вишинський був внесений в базу українського сайту «Миротворець», а в 2014 році після анексії Криму журналіста нагородили в Росії медаллю «за об'єктивне висвітлення подій у Криму».