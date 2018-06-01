ДМС: заяви Вишинського недостатньо для виходу з громадянства України

У Державній міграційній службі заявляють, що керівник агентства «РИА Новости Украина» Кирило Вишинський, якого підозрюють у державній зраді, не може вийти з українського громадянства. Про це в ефірі телеканалу «112 Україна» заявив речник ДМС Сергій Гунько.

«Законодавство України передбачає процедуру виходу з українського громадянства. Однієї будь-якої заяви будь-якої особи недостатньо для того, щоб вона мала якісь правові наслідки», - зазначив Гунько.

За його словами, процедуру виходу з українського громадянства передбачено виключно для громадян України, які постійно проживають на території іноземної держави.

«Не знаю, чи він проживає постійно на території іноземної держави. Очевидно, що він до закордонної дипломатичної установи, до посольства України в іноземній державі наразі навряд чи зможе звернутися», – сказав Гунько.

Він нагадав, що, відповідно до законодавства, вихід з громадянства не передбачено в разі, якщо особі повідомлено про підозру або є рішення суду, яке підлягає виконанню.

1 червня Кирило Вишинський заявив, що відмовляється від українського громадянства і вважає себе «лише громадянином Росії».

Читайте також: США розуміють стурбованість України російською пропагандою – Науерт про «РИА Новости Украина»

17 травня Херсонський міський суд заарештував керівника «РИА Новости Украина» Кирила Вишинського до 13 липня без права застави. 1 червня апеляційний суд залишив його під вартою.

Затриманому 15 травня в Києві Вишинському, який має громадянство України й Росії, інкримінують державну зраду і проведення підривної інформаційної діяльності проти України. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі в разі визнання винним.

Вишинський обвинувачення відкидає.

За даними Служби безпеки України, журналіст за завданням Москви готував спочатку інформаційні матеріали в Криму для виправдання анексії Росією українського півострова, а потім у Києві – для підтримки угруповань «ДНР» і «ЛНР». Він щомісяця отримував на цю діяльність 53 тисячі євро, гроші для цього, як заявили в СБУ, надходили з Росії через Сербію.

Через висвітлення діяльності підтримуваних Росією бойовиків на Донбасі Вишинський був внесений в базу українського сайту «Миротворець», а в 2014 році після анексії Криму журналіста нагородили в Росії медаллю «за об'єктивне висвітлення подій у Криму».