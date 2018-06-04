«Список Бабченка»: що думають журналісти про ймовірну загрозу

Перелік «цілей», напад на яких ймовірно планувався після вбивства російського журналіста Аркадія Бабченка, уже умовно називають на його честь – «списком Бабченка». Більшість людей, які входять до нього – журналісти України та Росії. Усі прізвища поки що не оприлюднені, проте багато хто з переліку вже був на закритій зустрічі в Службі безпеки і розповів про це в медіа та соцмережах.

Наразі відомо, що у «списку Бабченка» – журналісти Юлія Мостова, Юрій Макаров, Айдер Муждабаєв, Сергій Грішин, Олексій Мустафін, Соня Кошкіна, Тетяна Даниленко та Сергій Іванов.

Окрім того, СБУ повідомила про небезпеку чотирьом медійникам, які співпрацюють, або працюють на Радіо Свобода: Володимиру Притулі, Павлу Казаріну, Осману Пашаєву та Віталію Портникову.

Багато хто з членів списку не захотів розмовляти на тему потенційної загрози їхньому життю. Учасники зустрічі в СБУ підписують зобов’язання не розголошувати зміст розмови.

«На зустрічі журналістам продемонстрували матеріали, які є у розпорядженні слідства. Висновок присутніх журналістів: це серйозна історія, метою якої було вбити Бабченка, і це вдалося попередити, спецслужбою пророблена величезна робота. Також журналісти зробили висновок, що лінія захисту затриманого Германа, ніби він співробітник правоохоронних органів, не відповідає дійсності. Окрім голови СБУ на зустрічі були ще генпрокурор, начальник головного слідчого управління СБУ, керівник нацполіції. Але у журналістів не склалося враження, що їх запросили заради піару посадовців», – написав на Фейсбуці журналіст Олексій Братущак.

Головний редактор проекту Крим.Реалії Володимир Притула зауважив, що взяв до уваги той факт, що опинився у переліку «незручних» для Кремля журналістів.

«Я серйозно поставився до цієї інформації» – прокоментував Притула, додавши, що погодився на допомогу від силовиків.

Не може розповідати про деталі зустрічі і головний редактор кримськотатарського телеканалу ATR, російський журналіст кримськотатарського походження Айдер Муждабаєв. Проте розповів, що відчував небезпеку від моменту, коли переїхав з Росії до України влітку 2015 року.

«Одразу, коли я приїхав, я почав заглядати під дно своєї автівки. Коли заходжу в під’їзд – дивлюсь, чи хтось є позаду, чи на поверсі. Завжди відчуваю. Що небезпека є», – розповів він.

Відкритих погроз, окрім коментарів у соцмережах від незнайомців, не отримував, каже Муджабаєв. Журналіст додає, що «якщо захочуть вбити – ніяких погроз не буде».

Муджабаєв готовий співпрацювати з СБУ і готовий погодитись на захист:

«Я буду робити все потрібне для моєї особистої безпеки, безпеки інших людей. Я ризикувати не хочу», – додав він.

Засновниця проекту Zaborona.com Катерина Сергацкова розповіла Радіо Свобода, що з нею також кілька разів зв’язувались із СБУ та запрошували на зустріч, прете поки візит не відбувся.

«Контраверсійні почуття» викликає умовний «список Бабченка» і те, що її прізвище там може фігурувати, каже Сергацкова:

«Я, насправді, не можу сказати, що я відчуваю. Мене це запитували і люди з СБУ. Але вони не говорять прямо, чи є я в тому списку, але кажуть «Ніби ні, приходьте – поговоримо». Саме тому, що ми не знаємо, хто насправді у тому списку є, його потрібно повністю оприлюднити», – каже журналістка.

Хочеться спочатку побачити докази й те, з кого список с кладається, тому що зараз є відчуття, що СБУ намагається «якось грати» з журналістами», говорить Сергацкова.

«Для того, щоб довести, що цей список є – замало скріншотів із Телеграма, де цей список гуляв, як він передавався. Мені здається, це майже неможливо довести. Тут потрібні залізні докази того, як людина передавала цей список. Або щоб було відслідковано телефоном як ця інформація передавалась. Хоча Луценко уже сказав, що вони отримували список не від організатора, а якимось іншим шляхом. І тут теж якась плутанина», – додає вона.

Запрошували на «зустріч у справі Аркадія Бабченка» до СБУ і керівника Центру моніторингу та аналітики громадської організації «Детектор медіа»​ Отара Довженка. Він, утім, спершу вирішив, що його розігрують, адже Довженко живе у Львові, а зустріч мала відбутись через 45 хвилин після дзвінка – у центрі Києва.

Захист чи контроль?

Чим є цей умовний «список Бабченка»? Чи загрожує небезпека тим, чиї прізвища в ньому фігурують? Журналіст Олексій Братущак припускає, це може бути спробою спецслужб взяти під контроль нелояльних журналістів:

«Зустріч в СБУ могла мати на меті взяття під ковпак цілої групи відомих журналістів. Ось ви в «розстрільному списку», ось як ми уберегли Бабченка, ось вам охорона від росіян. І все, спецслужба контролює усі ваші переміщення, усі ваші зустрічі. І це напередодні виборів.

Чи може існувати такий сценарій?», – пише Братущак.

Водночас, виконавчий директор Інституту масової інформації Оксана Романюк не схильна вірити цій версії.

«Я не думаю, що це спроба взяти журналістів під ковпак, оскільки першими кандидатурами для такого кроку були б такі журналісти, як, скажімо Дмитро Гнап, Михайло Ткач, Світлана Крюкова, чи УП, які активно критикують владу. Тому цю версію наврядчи можна вважати релевантною», – каже Романюк.

Водночас, додала, що аби оцінювати список СБУ, наразі оприлюднено надто мало інформації.