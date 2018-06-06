В Україні сьогодні відзначають День журналіста

В Україні сьогодні, 6 червня, відзначають День журналіста.

Його запровадив перший президент України Леонід Кравчук, який підписав відповідний указ 25 травня 1994 року.

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Цим рішенням він підтримав ініціативу делегатів І Всеукраїнського з'їзду редакторів газет і журналів.

У своєму указі перший президент пояснює, що датою свята обрали 6 червня, оскільки саме в цей день у 1992 році Спілка журналістів України стала членом Міжнародної федерації журналістів.