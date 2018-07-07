«Почуваюсь не так прекрасно, як може здатися деяким правозахисникам» – Сенцов у листі Зюбіній

Українська акторка Римма Зюбіна оприлюднила лист українського режисера Олега Сенцова, який продовжує голодування в російській тюрмі.

У листі Сенцов, серед іншого, пише, що стан його здоров’я не такий хороший, як це може здатися «деяким уповноваженим правозахисникам».

«Я почуваю себе нормально, незважаючи на 51 день, звичайно, не так прекрасно, як може здатися деяким уповноваженим правозахисникам, моє здоров’я – кожен бачить те, що хоче бачити», – йдеться у листі Сенцова, датованому 3 липням і оприлюдненому сьогодні Зюбіною на її сторінці в Facebook.

Читайте також: «Путін може обміняти всіх, окрім Олега». Розмова з Риммою Зюбіною, яка листується з Сенцовим

Сестра українського режисера Олега Сенцова Наталія 5 липня відвідала його в колонії в російському місті Лабитнангі. За її словами, Сенцов дуже постарів і схуд.

28 червня російський і український омбудсмени прибули в Лабитнангі в Ямало-Ненецькому автономному окрузі Росії, де в колонії утримують Сенцова. Денісова прибула до колонії раніше за свою російську колегу Тетяну Москалькову, але до Сенцова її не пустили.

Пізніше російський омбудсмен заявила, що зустрічалася з режисером і назвала його стан здоров’я «задовільним». Українського омбудсмена, за її словами, не пускали до Сенцова через те, що вона є громадянкою України.

14 травня Олег Сенцов оголосив безстрокове голодування в колонії в Лабитнангі, вимагаючи звільнення українських політв’язнів у Росії. Після численних акцій на підтримку Сенцова в Кремлі заявили, що громадський резонанс не вплине на процедуру обміну українця на росіян.

У серпні 2015 року Олег Сенцов і Олександр Кольченко були визнані винними у справі про створення терористичного співтовариства, вчиненні та плануванні терактів на території анексованого Криму. Сенцов отримав 20 років колонії суворого режиму, Кольченко – 10 років колонії. Обидва засуджених свою провину заперечують. Правозахисники визнали їх політв’язнями.