Сестра Сенцова: Олег дуже постарів і схуд

Сестра українського режисера Олега Сенцова Наталія заявляє, що її брат, який у травні в російській тюрмі оголосив голодування, дуже постарів і схуд.

«Олег Сенцов живий, він продовжує боротьбу, хоча йому дуже важко. Він щиро сподівається, що звільнення близько, і не тільки його звільнення. Просить обходитися без маніпуляцій і брехні. Вважає, що потрібно говорити правду і не паритися (турбуватися – ред.) про наслідки, тільки так можлива перемога», – написала вона на своїй сторінці в Facebook.

За її словами, Олег Сенцов просить не акцентувати все на ньому і не робити з нього головного політв’язня, а розподіляти сили на всіх в’язнів.

Наталія Каплан 5 липня відвідала його в колонії в російському місті Лабитнангі.

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14 травня Олег Сенцов оголосив безстрокове голодування в колонії в Лабитнангі, вимагаючи звільнення українських політв’язнів у Росії. Після численних акцій на підтримку Сенцова в Кремлі заявили, що громадський резонанс не вплине на процедуру обміну українця на росіян.

У серпні 2015 року Олег Сенцов і Олександр Кольченко були визнані винними у справі про створення терористичного співтовариства, вчиненні та плануванні терактів на території анексованого Криму. Сенцов отримав 20 років колонії суворого режиму, Кольченко – 10 років колонії. Обидва засуджених свою провину заперечують. Правозахисники визнали їх політв’язнями.