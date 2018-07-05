«Брехливий Кремль боїться правди»: Балух звернувся до українців

Засуджений в анексованому Росією Криму український активіст Володимир Балух написав листа українцям, в якому розкритикував нинішню владу Росії. Текст листа, датованого 5 липня, є в розпорядженні проекту Радіо Свобода Крим.Реалії.
«Розлючений непокорою українців хижий Кремль поквапився відрізати від тіла України земель (хоча б скільки встигне), щоб послабити її і ще раз принизити в очах світу. Правда в тому, що влада Кремля на тимчасово окупованих територіях, як і на 1/7 суші, взагалі тримається на тотальній брехливій пропаганді, залякуванні і жорсткій розправі з неугодними. Правда також у тому, що більше ніж пострілів гармат і пусків балістичних ракет, патологічно брехливий кремлівський режим боїться одного слова Правди», – написав Балух.
Він назвав фарсом, «розіграним зрадниками України разом із поплічниками Кремля», чергову судимість.
«Сотні тисяч кримчан змушують мовчати і чекати кращих часів, показово караючи тих, хто не здатний погодитися на приниження», – зазначив український активіст.
5 липня підконтрольний Росії Роздольненський районний суд засудив українського активіста Володимира Балуха до п’яти років колонії загального режиму і штрафу 10 тисяч рублів (близько 4 тисяч гривень) у другій кримінальній справі проти нього. Її порушили через заяви начальника ізолятора тимчасового тримання в селищі Роздольне Валерія Ткаченка, який стверджує, що Балух його побив. При цьому сам активіст і його захист заявляють, що це Ткаченко напав на нього.
Захист Балуха оголосив про намір оскаржити вирок.
Активіст продовжує безстрокове голодування, яке він оголосив 19 березня 2018 року.
ФСБ Росії затримала Володимира Балуха 8 грудня 2016 року. Співробітники ФСБ стверджували, що знайшли на горищі будинку, де живе Володимир Балух, 90 патронів і кілька тротилових шашок. У цій справі суд в анексованому Криму визнав Балуха винним у зберіганні боєприпасів і засудив його до 3 років і 5 місяців позбавлення волі в колонії-поселенні, а також штрафу в розмірі 10 тисяч рублів.
Захист Балуха і правозахисники стверджують, що він став жертвою репресій за свою проукраїнську позицію – через прапор України на подвір'ї його будинку.
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