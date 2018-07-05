«Брехливий Кремль боїться правди»: Балух звернувся до українців

Засуджений в анексованому Росією Криму український активіст Володимир Балух написав листа українцям, в якому розкритикував нинішню владу Росії. Текст листа, датованого 5 липня, є в розпорядженні проекту Радіо Свобода Крим.Реалії.

«Розлючений непокорою українців хижий Кремль поквапився відрізати від тіла України земель (хоча б скільки встигне), щоб послабити її і ще раз принизити в очах світу. Правда в тому, що влада Кремля на тимчасово окупованих територіях, як і на 1/7 суші, взагалі тримається на тотальній брехливій пропаганді, залякуванні і жорсткій розправі з неугодними. Правда також у тому, що більше ніж пострілів гармат і пусків балістичних ракет, патологічно брехливий кремлівський режим боїться одного слова Правди», – написав Балух.

Він назвав фарсом, «розіграним зрадниками України разом із поплічниками Кремля», чергову судимість.

«Сотні тисяч кримчан змушують мовчати і чекати кращих часів, показово караючи тих, хто не здатний погодитися на приниження», – зазначив український активіст.

5 липня підконтрольний Росії Роздольненський районний суд засудив українського активіста Володимира Балуха до п’яти років колонії загального режиму і штрафу 10 тисяч рублів (близько 4 тисяч гривень) у другій кримінальній справі проти нього. Її порушили через заяви начальника ізолятора тимчасового тримання в селищі Роздольне Валерія Ткаченка, який стверджує, що Балух його побив. При цьому сам активіст і його захист заявляють, що це Ткаченко напав на нього.

ФОТОГАЛЕРЕЯ: Photo Gallery: Наслідки опору. Як змінився Балух за час переслідувань – фотохроніка

Захист Балуха оголосив про намір оскаржити вирок.

Активіст продовжує безстрокове голодування, яке він оголосив 19 березня 2018 року.

ФСБ Росії затримала Володимира Балуха 8 грудня 2016 року. Співробітники ФСБ стверджували, що знайшли на горищі будинку, де живе Володимир Балух, 90 патронів і кілька тротилових шашок. У цій справі суд в анексованому Криму визнав Балуха винним у зберіганні боєприпасів і засудив його до 3 років і 5 місяців позбавлення волі в колонії-поселенні, а також штрафу в розмірі 10 тисяч рублів.

Захист Балуха і правозахисники стверджують, що він став жертвою репресій за свою проукраїнську позицію – через прапор України на подвір'ї його будинку.