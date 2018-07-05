МЗС про вирок Балуху: це «розправа окупанта»

Міністерство закордонних справ України висловлює протест у зв’язку з вироком суду анексованого Криму в другій справі проти українського активіста Володимира Балуха, який називає «розправою окупанта».

«Розправа окупанта. П’ять років за патріотизм. Абсолютно свавільний і незаконний «вирок» Балуху. Висловлюємо протест Росії. Закликаємо наших партнерів вплинути на Кремль задля звільнення Балуха. Вимагаємо від Росії звільнення всіх наших політв’язнів», – написала речниця МЗС Мар’яна Беца у Twitter.

5 липня підконтрольний Росії Роздольненський районний суд засудив українського активіста Володимира Балуха до п’яти років колонії загального режиму і штрафу 10 тисяч рублів (близько 4 тисяч гривень) у другій кримінальній справі проти нього.

Прокурор раніше просив суд про чотири роки колонії загального режиму за звинуваченням Балуха дезорганізації роботи ізолятора тимчасового тримання, а з урахуванням першої кримінальної справи – шість років колонії загального режиму і штраф на суму 10 тисяч рублів (понад 4 тисячі гривень).

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Нова справу проти активіста порушили через заяви начальника ізолятора тимчасового тримання в селищі Роздольне Валерія Ткаченка, який стверджує, що Балух його побив. При цьому сам активіст і його захист заявляють, що це Ткаченко напав на нього.

15 червня суд продовжив запобіжний захід у вигляді утримання під вартою українському активісту до 14 серпня.

Балух продовжує безстрокове голодування, яке він оголосив 19 березня 2018 року.

ФСБ Росії затримала Володимира Балуха 8 грудня 2016 року. Співробітники ФСБ стверджували, що знайшли на горищі будинку, де живе Володимир Балух, 90 патронів і кілька тротилових шашок. Суд в анексованому Криму визнав Балуха винним у зберіганні боєприпасів і засудив його до 3 років і 5 місяців позбавлення волі в колонії-поселенні, а також штрафу в розмірі 10 тисяч рублів.

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Захист Балуха і правозахисники стверджують, що він став жертвою репресій за свою проукраїнську позицію – через прапор України на подвір'ї його будинку.