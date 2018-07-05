У Криму оголосять вирок Балуху в другій справі

У підконтрольному Росії Роздольненському районному суді на засіданні 5 липня планують оголосити вирок у другій кримінальній справі раніше засудженому українському активісту Володимиру Балуху.

Як повідомляє кореспондент проекту Радіо Свобода Крим.Реалії, засідання заплановане на 11:00.

У суді 2 липня прокурор просив про чотири роки колонії загального режиму за звинуваченням Балуха в дезорганізації роботи ізолятора тимчасового тримання, а з урахуванням першої кримінальної справи – шість років колонії загального режиму і штраф на суму 10 тисяч рублів (понад 4 тисячі гривень).

Нову справу проти активіста порушили через заяви начальника ізолятора тимчасового тримання в селищі Роздольне Валерія Ткаченка, який стверджує, що Балух його побив. При цьому сам активіст і його захист заявляють, що це Ткаченко напав на нього.

15 червня суд продовжив запобіжний захід у вигляді утримання під вартою українському активісту до 14 серпня.

Балух продовжує безстрокове голодування, яке він оголосив 19 березня 2018 року.

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ФСБ Росії затримала Володимира Балуха 8 грудня 2016 року. Співробітники ФСБ стверджували, що знайшли на горищі будинку, де живе Володимир Балух, 90 патронів і кілька тротилових шашок. Суд в анексованому Криму визнав Балуха винним у зберіганні боєприпасів і засудив його до 3 років і 5 місяців позбавлення волі в колонії-поселенні, а також штрафу в розмірі 10 тисяч рублів.

Захист Балуха і правозахисники стверджують, що він став жертвою репресій за свою проукраїнську позицію – через прапор України на подвір'ї його будинку.

МЗС України і міжнародні правозахисні організації наполягають на звільненні Балуха.