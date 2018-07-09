Лауреат кінофестивалю в Чехії віддала свій приз рідним Сенцова і Серебренникова

Російська режисерка Єлизавета Стішова, яка отримала одну з нагород на 53-у Міжнародному кінофестивалі в Карлових Варах у Чехії, заявила, що передасть грошову премію (15 тисяч євро) рідним режисерів Олега Сенцова і Кирила Серебренникова.

Виступаючи на церемонії закриття, Стішова висловила підтримку українському режисерові Олегу Сенцову, що голодує в російські колонії з вимого звільнення українських політв’язнів у Росії, і російському режисерові Кирилу Серебренникову, який чекає суду у справі про фінансові зловживання.

Стішову нагородили за фільм «Сулейман гора». Він переміг у конкурсі «На Схід від Заходу».

Український режисер Олег Сенцов був засуджений в Росії в серпні 2015 року на 20 років колонії суворого режиму за звинуваченням у плануванні терактів в анексованому Криму. Він провину не визнає. 14 травня Сенцов оголосив безстрокове голодування, вимагаючи звільнення українських політв'язнів в Росії.

На кінофестивалі в Карлових Варах Сенцову був присвячений спеціальний показ фільму «Гамер» зі збором підписів на підтримку режисера.

Кирило Серебренников перебуває під домашнім арештом із серпня 2017 року, коли російські силовики звинуватили режисера у фінансових зловживаннях, які він заперечує і називає «абсурдними». Прихильники митця заявили, що справа проти нього політично мотивована.

Крім Сенцова, голодування на знак протесту проти переслідування оголосили ув'язнений в анексованому Росією Криму Володимир Балух, член Кримської контактної групи з прав людини з Ялти Емір-Усеїн Куку, засуджений у Росії українець Станіслав Клих, журналіст, автор Радіо Свобода Станіслав Асєєв, відомий під псевдонімом Станіслав Васін, утримуваний у полоні бойовиків у Донецьку.