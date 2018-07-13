Вирок у справі «українських диверсантів»: рідні сподіваються на обмін Панова

Рідні засудженого в анексованому Криму до 8 років позбавлення волі у справі «українських диверсантів» Євгена Панова розцінюють це як шанс на його обмін. Про це проекту Радіо Свобода, сайту Крим.Реалії, сказав брат Панова Ігор Котелянець.

«Засудили до восьми, так до восьми. Це великого значення не має. Головне, що ми будемо далі робити. Дає надію, що російська сторона, в контексті договорів про обмін, неофіційно заявляла, що вони не включають в обмін людей, стосовно яких немає вироку. Вирок – це ще один крок до того, що мого брата включать в ці списки», – сказав Котелянець.

Котелянець повідомив Крим.Реалії, що справа засудженого «точно піде в міжнародний суд».

Підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму засудив фігуранта справи «українських диверсантів» Євгена Панова до 8 років колонії суворого режиму.

У квітні 2018 року суд перейшов до розгляду по суті справи «українського диверсанта» Панова. Обвинувачений відмовився від угоди з російським слідством, йому продовжили арешт на півроку, до 26 вересня.

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ФСБ Росії затримала в анексованому Криму Панова, а також Андрія Захтея в серпні 2016 року. Російські спецслужби заявляють, що затримані були членами «групи диверсантів», яка нібито планувала здійснити теракти на об’єктах туристичної та соціальної інфраструктури півострова.

Затриманих деякий час утримували в московському СІЗО Лефортово, пізніше – повернули до Криму.

Влада України заперечує російські звинувачення на адресу українців і називає їх «провокацією» російських спецслужб.

Раніше повідомлялося, що Захтей підписав досудову угоду зі слідством. Однією з умов підписання угоди з боку слідства була відмова Захтея від адвоката за угодою.

У лютому його засудили до шести років і шести місяців колонії суворого режиму і штрафу 220 тисяч рублів (близько 105 тисяч гривень).