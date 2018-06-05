Фігурант «справи українських диверсантів» Панов відмовився від угоди зі слідством – рідні

Обвинувачений у підготовці диверсій на території анексованого Росією Криму Євген Панов відмовився від угоди зі слідством. Про це в ефірі «5 каналу» розповів брат Панова Ігор Котелянець.

Він допускає, що через це Панова можуть засудити до максимального терміну позбавлення волі.

«На Євгена тиснули дуже довго, він майже два роки перебував за ґратами. Йому говорили, що як він піде на угоду зі слідством і визнає, що він є українським терористом, і Україна хотіла терористичні акти влаштувати, йому дадуть 5 років десь, але якщо він цього не зробить – йому, як і Сенцову, дадуть 20 років і так само відправлять дуже далеко. Євген ні на які угоди не пішов. Тому ми очікуємо, що його засудять до максимального терміну 20 років», – заявив Котелянець.

У лютому в коментарі проекту Радіо Свобода Крим.Реалії Ігор Котелянець розповідав, що Панова примушують піти на угоду зі слідством.

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Коментарів російських силових відомств з цього приводу наразі немає.

У квітні 2018 року суд перейшов до розгляду справи Панова по суті. Йому продовжили арешт на півроку, до 26 вересня.

ФСБ Росії затримала в анексованому Криму Панова, а також Андрія Захтея в серпні 2016 року. Російські спецслужби заявляють, що затримані були членами «групи диверсантів», яка нібито планувала здійснити теракти на об’єктах туристичної та соціальної інфраструктури півострова.

Затриманих деякий час утримували в московському СІЗО Лефортово, пізніше – повернули до Криму.

Влада України заперечує російські звинувачення на адресу українців і називає їх «провокацією» російських спецслужб.

Раніше повідомлялося, що Захтей підписав досудову угоду зі слідством. Однією з умов підписання угоди з боку слідства була відмова Захтея від адвоката за угодою.

У лютому його засудили до шести років і шести місяців колонії суворого режиму і штрафу 220 тисяч рублів (близько 105 тисяч гривень).

Євген Панов провину не визнав і від угоди зі слідством відмовився.