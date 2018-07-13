Британський уряд вимагає у Росії звільнити з-за ґрат Сенцова, Балуха і Куку – заява

Велика Британія висловлює глибоку занепокоєність через голодування трьох українських громадян Олега Сенцова, Володимира Балуха та Еміра-Усеїна Куку, які утримуються з політичних мотивів у російських в’язницях.

Заяву про це оприлюднено 13 липня на сайті британського уряду.

«Ув’язнення цих людей та багатьох інших українців видається політично мотивованим, і ми закликаємо російську владу негайно звільнити їх», – заявив заступник міністра закордонних справ Великої Британії Алан Дункан.

Він також висловив жаль, що Росія не допускає до своїх пенітенціарних закладів представників міжнародних моніторингових організацій, навіть якщо стан здоров’я затриманих та засуджених українців погіршується.

Активісти в Україні і по всьому світу продовжують вимагати від Росії і її президента Володимира Путіна звільнити незаконно утримуваних українців. Акції проходять в різних країнах і на різних континентах під гаслами #FreeOlegSentsov і #SaveOlegSentsov.

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Фігурант ялтинської «справи Хізб ут-Тахрір» Емір-Усеїн Куку 26 червня оголосив голодування. Раніше голодування оголосили інші українці, яких утримують у Росії з політичних мотивів, зокрема, Володимир Балух та Олег Сенцов.

Куку і Сенцов пояснювали своє рішення оголосити голодний протест вимагою звільнити українських політв'язнів. За даними «Медійної ініціативи за права людини», таких у Росії – понад 70.

Певний час у тюрмі голодував також Олександр Кольченко, однак був змушений припинити протест за станом здоров’я. Незрозумілою залишається ситуація щодо Олександра Шумкова.

Окрім того, стало відомо, що у полоні сепаратистів оголосив голодування український журналіст Станіслав Асєєв (Васін).

Європейський парламент закликав Росію негайно звільнити всіх українських політичних бранців, які були незаконно затримані, заарештовані і ув’язнені.