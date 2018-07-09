Козловський про голодування Асєєва: це жест відчаю за умов ізоляції

Голодування в тюрмі є єдиною можливою формою протесту, і якщо утримуваний у Донецьку журналіст Станіслав Асєєв до неї вдався – це його спроба крикнути, щоб про нього почули. Про це в ефірі Радіо Донбас.Реалії, проекту Радіо Свобода, сказав 9 липня його викладач, учений Ігор Козловський, який провів близько двох років у полоні збройного угруповання «ДНР» і також зазнав тортур.

«Мабуть, кожному, хто перебував у таких умовах, приходила в голову думка про голодування. Чому – в тих умовах це єдиний механізм якось протестувати. Будь-який інший протест закінчується або побиттям, або карцером, тобто покаранням. За голодування не карають: його намагаються, авжеж, припинити, але це така форма протесту, щоб крикнути – бо ти настільки ізольований, що важко віриться, що про тебе пам’ятають. Стосунки з адміністрацією вже важко зіпсувати. Це жест відчаю. Я не знаю, чи допоможе. Це допоможе йому швидше психологічно: тобто він зробив, що міг», – сказав Козловський.

Понад рік журналіста Станіслава Асєєва (Васіна) утримують у полоні бойовики незаконного угруповання «ДНР». Як повідомляв Радіо Свобода колишній полонений, якого утримували в сусідній з Васіним камері під час допитів у червні 2017 року, журналіста катували і били, а свій останній репортаж він писав, уже перебуваючи під контролем бойовиків. На початку липня 2018 року Асєєв, за інформацією, яку отримав його колишній однокурсник Єгор Фірсов, оголосив голодування, до цього Васіна змусило погане ставлення – він хворіє, проте не отримує належного лікування.