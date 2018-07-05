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05 Липень 2018, Київ 20:50
Новини | Політика

США підтримують заклик ОБСЄ до звільнення журналіста Асєєва

«Сполучені Штати стурбовані погіршенням умов для журналістів та незалежних засобів інформації в регіонах України, контрольованих силами під проводом Росії» – тимчасовий повірений у справах США при ОБСЄ

Сполучені Штати підтримують заклик ОБСЄ до очолюваних Росією сил на Донбасі звільнити журналіста Станіслава Асєєва. Про це, коментуючи 5 липня звіт представника ОБСЄ з питань свободи засобів інформації Арлема Дезіра, заявив тимчасовий повірений у справах США при ОБСЄ Гаррі Каміан.

«Сполучені Штати стурбовані погіршенням умов для журналістів та незалежних засобів інформації в регіонах України, контрольованих силами під проводом Росії. Пане Дезір, ми підтримуємо ваш заклик до військ під проводом Росії на Донбасі звільнити ув’язненого журналіста Станіслава Асєєва», – йдеться в заяві представника США.

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Наприкінці червня в Києві представник ОБСЄ з питань свободи засобів інформації Арлем Дезір закликав російську владу та підтримуваних нею сепаратистів на Донбасі негайно звільнити українських журналістів Станіслава Асєєва, Романа Сущенка та Миколу Семену, а також режисера Олега Сенцова.

Про журналістів, утримуваних Росією та силами, які вона підтримує, представник ОБСЄ з питань свободи засобів інформації Арлем Дезір згадав у регулярному звіті станом на 28 червня.

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