Учасники «Донбас медіа-форуму» вимагають від Порошенка тиснути для звільнення Асєєва

Учасники «Донбас медіа-форуму»-2018, який відбувся в Харкові, звернулися до президента України Петра Порошенка та представників МЗС з вимогою «активізувати зусилля і тиск через міжнародні структури на ляльководів «ДНР», щоб домогтися безумовного звільнення Станіслав Асєєва (Васіна)».

«Очевидно, журналіст Асєєв потрапив за грати тільки через свої тексти та думки, які не співпали з думками самозваної влади «ДНР». «Злочин» Станіслава у тому, що йому вдалося до арешту з точністю документального кіно відобразити у своїх текстах те, що діялося по той бік лінії розмежування», – ідеться в зверненні, яке підписали понад 300 учасників форуму.

«Часу немає, кожна хвилина зволікання може стати фатальною», – додали автори звернення.

Український журналіст, автор Радіо Свобода Станіслав Асєєв, відомий під псевдонімом Станіслав Васін, понад рік утримуваний у полоні бойовиків у Донецьку, тиждень тому оголосив голодування. Про це повідомив колишній народний депутат Єгор Фірсов.

За його словами, до голодування Васіна змусило погане ставлення – він хворіє, проте не отримує належного лікування.

​Станіслав Асєєв працював журналістом в окупованому Донецьку і писав репортажі про життя на непідконтрольній території. Він перестав виходити на зв’язок на початку червня 2017 року. Згодом виявилось, що він на той момент вже місяць перебував у полоні.У Донбас медіа форумі беруть участь понад 400 українських журналістів, які протягом двох днів у Харкові обговорюють виклики та можливості, з якими стикаються регіональні ЗМІ.