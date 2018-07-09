Етапування Балуха може стати для нього смертельним – Чийгоз

Етапування українського активіста Володимира Балуха, який голодує 113 днів, в анексованому Криму може стати для нього смертельним, заявив проекту Радіо Свобода Крим.Реалії заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз.

«Транспортувати Балуха не можна. Будь-яке транспортування Балуха по етапу для нього – смерть. Цього категорично робити не можна. Днями адвокати повинні подати апеляцію на вирок. За процедурою у нього є місяць-півтора», – сказав Чийгоз.

За його словами, Балух не має наміру припиняти голодування, а його стан здоров’я «вкрай серйозний».

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5 липня підконтрольний Росії Роздольненський районний суд Криму засудив українського активіста Володимира Балуха до 5 років колонії загального режиму і штрафу 10 тисяч рублів (близько 4 тисяч гривень) за сукупністю двох кримінальних справ (за звинуваченням у зберіганні боєприпасів і побитті начальника ІТТ у Роздольному).

Балух продовжує безстрокове голодування, оголошене 19 березня на знак протесту проти переслідування.

ФСБ Росії затримала Володимира Балуха 8 грудня 2016 року. Захист Балуха і правозахисники стверджують, що він став жертвою репресій за свою проукраїнську позицію – через прапор України на подвір'ї його будинку.