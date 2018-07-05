МЗС після вироку Балуху заявляє, що потрібно посилити тиск на Москву

Міністерство закордонних справ України після оголошення в анексованому Криму вироку активісту Володимиру Балуху заявляє про необхідність посилення політичного і економічного тиску на Москву.

«Як помста за незламність українського патріота, який і за ґратами не скорився окупаційному режиму, проти Володимира Балуха була сфабрикована чергова справа, за якою строк його ув’язнення зріс до п’яти років. Вражає нечуваний цинізм російських окупантів – людину, яка оголосила безстрокове голодування майже чотири місяці тому, 19 березня, засудили за абсурдними звинуваченнями у «побитті» начальника СІЗО», – йдеться у заяві відомства.

МЗС України вимагає від Росії припинити порушення прав людини і негайно звільнити Володимира Балуха та інших незаконно утримуваних громадян України.

5 липня підконтрольний Росії Роздольненський районний суд засудив українського активіста Володимира Балуха до п’яти років колонії загального режиму і штрафу 10 тисяч рублів (близько 4 тисяч гривень) у другій кримінальній справі проти нього. Її порушили через заяви начальника ізолятора тимчасового тримання в селищі Роздольне Валерія Ткаченка, який стверджує, що Балух його побив. При цьому сам активіст і його захист заявляють, що це Ткаченко напав на нього.

Захист Балуха оголосив про намір оскаржити вирок.

Активіст продовжує безстрокове голодування, яке він оголосив 19 березня 2018 року.

ФСБ Росії затримала Володимира Балуха 8 грудня 2016 року. Співробітники ФСБ стверджували, що знайшли на горищі будинку, де живе Володимир Балух, 90 патронів і кілька тротилових шашок. У цій справі суд в анексованому Криму визнав Балуха винним у зберіганні боєприпасів і засудив його до 3 років і 5 місяців позбавлення волі в колонії-поселенні, а також штрафу в розмірі 10 тисяч рублів.

Захист Балуха і правозахисники стверджують, що він став жертвою репресій за свою проукраїнську позицію – через прапор України на подвір'ї його будинку

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