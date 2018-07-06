Правозахисниця: є шанси на обмін Балуха, але все залежить від Путіна

Після вироку, оголошеному в анексованому Росією Криму українському активісту Володимирові Балуху, є шанси, що російський президент Володимир Путін погодиться його обміняти, заявила в ефірі проекту Радіо Свобода Радіо Крим.Реалії керівник Кримської правозахисної групи Ольга Скрипник.

«Зараз через голодування Олега Сенцова і Володимира Балуха і великої уваги до цього процесу є шанси на звільнення. Щоразу і в російських, і в міжнародних ЗМІ ми ловимо натяки на це, що все-таки Путін погодиться на обмін. На мій погляд, є зараз такі шанси, але все в підсумку залежить все одно від Путіна», – сказала правозахисниця.

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Ольга Скрипник пояснила, що перед попередніми звільненнями українців з російських в'язниць у всіх пов'язаних з ними справах були винесені вироки – на думку правозахисниці, це необхідна умова для помилування або обміну.

5 липня підконтрольний Росії Роздольненський районний суд засудив українського активіста Володимира Балуха до п’яти років колонії загального режиму і штрафу 10 тисяч рублів (близько чотирьох тисяч гривень) за сукупністю двох кримінальних справ.

Другу справу проти активіста порушили через заяви начальника ізолятора тимчасового тримання в селищі Роздольне Валерія Ткаченка, який стверджує, що Балух його побив. При цьому сам активіст і його захист заявляють, що це Ткаченко напав на нього.

Балух продовжує безстрокове голодування, яке він оголосив 19 березня 2018 року.

ФСБ Росії затримала Володимира Балуха 8 грудня 2016 року. Співробітники ФСБ стверджували, що знайшли на горищі будинку, де живе Володимир Балух, 90 патронів і кілька тротилових шашок. Суд у Криму визнав Балуха винним в зберіганні боєприпасів і засудив його до 3 років і 5 місяців позбавлення волі в колонії-поселенні, а також штрафу в розмірі 10 тисяч рублів (близько 4600 гривень).

Захист Балуха і правозахисники стверджують, що він став жертвою репресій за свою проукраїнську позицію – через прапор України на подвір'ї його будинку.