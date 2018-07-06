Володимир Балух: «Моє серце б'ється в серці українського Всесвіту»

(Рубрика «Точка зору»)

Володимир Балух

Засуджений в анексованому Росією Криму український активіст Володимир Балух написав лист українцям, в якому піддав критиці нинішню владу в Росії. Ми публікуємо текст листа, що датований 5 липня.

Красно дякую всім, за Ваші листи і молитви, за Вашу підтримку мене особисто, моєї матері, моєї родини! Ваша щира участь у моєму житті – це неоціненний скарб, дарований Богом чомусь саме мені.

Я безмежно вдячний Богу, батькам і своєму народу за те, що від народження маю душу, прошиту червоно-чорними барвінками турботливими руками рідної Неньки! Дякую за любов, в якій я все життя купаюсь, за генетичний код, що дарує здатність бачити справжню красу, цінувати її, співати їй чарівною мовою і розуміти, що справжність її замішана виключно на Честі, Гідності і Правді.

​А правда в тому, що на Майдані від рук адептів Кремля загинули герої, яким народ дав ім’я «Небесна сотня». Правда в тім, що наш прапор символізує гідне господарювання на Богом дарованій нам землі і непереборне стремління до пізнання Всесвіту. Правда в тім, що, розлючений нескореністю Українців, хижий Кремль поквапився відшматувати від тіла України бодай скільки встигне земель, аби послабити її та вкотре принизити в очах Світу. Правда в тім, що його (Кремля) влада на тимчасово окупованих територіях, як і на території 1/7 частини суші загалом, тримається на тотальній брехливій пропаганді та залякуванні і жорсткій розправі з неугодними.

Правда і в тім, що більше за постріли гармат і пуски балістичних ракет, паталогічно брехливий кремлівський режим боїться одного слова Правди. Фарс, розіграний зрадниками України в купі з посіпаками Кремля, і з моєю, вже третьою за останні два з половиною роки судимістю, це беззаперечно доводить.

Створена московитськими пропагандистами картинка загальної благодаті розсипається, коли є розуміння, яким чином її малюється. Сотні тисяч кримчан змушують мовчати і чекати кращіх часів, показово караючи тих, хто не здатен погодитись на приниження.

Моєю подякою Вам за українськість хай стане задокументована і засвідчена печатками Правда про методи, якими окупанти розправляються з громадянами України в Криму. Сподіваюсь, що цей аргумент в дискусіях зі Світом допоможе Україні більш гідно протистояти черговому зазіханню на її незалежність…

ФОТОГАЛЕРЕЯ: Photo Gallery: Наслідки спротиву. Як змінився Балух за час переслідувань (фотогалерея)

А закінчити дозвольте цитатою з книги глибоко шанованої мної пані Ліни Костенко «Записки українського самашедшего»: «Не з нашим розумом посягнути як виглядає Бог. Я тільки знаю, що той, хто запустив моє серце, той запустив і Всесвіт».

Моє серце б’ється в серці Українського Всесвіту…

Крим, це Україна!

Слава Україні!

Щиро Ваш, Володимир Балух

Володимир Балух – український активіст, засуджений російським судом в окупованому Криму

Думки, висловлені в рубриці «Точка зору», передають погляди самих авторів і не конче відображають позицію Радіо Свобода

Оригінал – на сайті Крим.Реалії