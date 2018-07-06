Володимир Балух: «Моє серце б'ється в серці українського Всесвіту»

(Рубрика «Точка зору»)
Володимир Балух
Засуджений в анексованому Росією Криму український активіст Володимир Балух написав лист українцям, в якому піддав критиці нинішню владу в Росії. Ми публікуємо текст листа, що датований 5 липня.
Красно дякую всім, за Ваші листи і молитви, за Вашу підтримку мене особисто, моєї матері, моєї родини! Ваша щира участь у моєму житті – це неоціненний скарб, дарований Богом чомусь саме мені.
Я безмежно вдячний Богу, батькам і своєму народу за те, що від народження маю душу, прошиту червоно-чорними барвінками турботливими руками рідної Неньки! Дякую за любов, в якій я все життя купаюсь, за генетичний код, що дарує здатність бачити справжню красу, цінувати її, співати їй чарівною мовою і розуміти, що справжність її замішана виключно на Честі, Гідності і Правді.
А правда в тому, що на Майдані від рук адептів Кремля загинули герої, яким народ дав ім’я «Небесна сотня». Правда в тім, що наш прапор символізує гідне господарювання на Богом дарованій нам землі і непереборне стремління до пізнання Всесвіту. Правда в тім, що, розлючений нескореністю Українців, хижий Кремль поквапився відшматувати від тіла України бодай скільки встигне земель, аби послабити її та вкотре принизити в очах Світу. Правда в тім, що його (Кремля) влада на тимчасово окупованих територіях, як і на території 1/7 частини суші загалом, тримається на тотальній брехливій пропаганді та залякуванні і жорсткій розправі з неугодними.
Правда і в тім, що більше за постріли гармат і пуски балістичних ракет, паталогічно брехливий кремлівський режим боїться одного слова Правди. Фарс, розіграний зрадниками України в купі з посіпаками Кремля, і з моєю, вже третьою за останні два з половиною роки судимістю, це беззаперечно доводить.
Створена московитськими пропагандистами картинка загальної благодаті розсипається, коли є розуміння, яким чином її малюється. Сотні тисяч кримчан змушують мовчати і чекати кращіх часів, показово караючи тих, хто не здатен погодитись на приниження.
Моєю подякою Вам за українськість хай стане задокументована і засвідчена печатками Правда про методи, якими окупанти розправляються з громадянами України в Криму. Сподіваюсь, що цей аргумент в дискусіях зі Світом допоможе Україні більш гідно протистояти черговому зазіханню на її незалежність…
А закінчити дозвольте цитатою з книги глибоко шанованої мної пані Ліни Костенко «Записки українського самашедшего»: «Не з нашим розумом посягнути як виглядає Бог. Я тільки знаю, що той, хто запустив моє серце, той запустив і Всесвіт».
Моє серце б’ється в серці Українського Всесвіту…
Крим, це Україна!
Слава Україні!
Щиро Ваш, Володимир Балух
Володимир Балух – український активіст, засуджений російським судом в окупованому Криму
Думки, висловлені в рубриці «Точка зору», передають погляди самих авторів і не конче відображають позицію Радіо Свобода
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