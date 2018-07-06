Радіо Свобода Daily: за час протесту-голодування Сенцов втратив 15 кілограмів

5 років колонії для Балуха

Підконтрольний Росії Роздольненський районний суд засудив українського активіста Володимира Балуха до п’яти років колонії загального режиму і штрафу 10 тисяч рублів (близько 4 тисяч гривень) у другій кримінальній справі проти нього.

Нову справу проти активіста порушили через заяви начальника ізолятора тимчасового тримання в селищі Роздольне Валерія Ткаченка, який стверджує, що Балух його побив. При цьому сам активіст і його захист заявляють, що це Ткаченко напав на нього.

Крим.Реалії зібрали фото кримчанина і порівняли те, як він виглядав до початку переслідувань і напередодні оголошення вироку у черговій справі.

ФОТОГАЛЕРЕЯ: Photo Gallery: Наслідки опору. Як змінився Балух за час переслідувань – фотохроніка

Каплан віддвідала Сенцова

Сестра засудженого в Росії українського режисера Олега Сенцова Наталія Каплан 5 липня зустрілася з братом в російській колонії вперше за 4 роки. За її словами, Сенцов просить всіх, хто приїжджає до нього в Лабитнангі, щоб їздили не до нього, а до інших політв'язнів, за яких він бореться. За словами сестри, за час голодного протесту Сенцов втратив 15 кілограмів і зараз важить 75 кілограмів, маючи зріст 190 сантиметрів Ось, що ще вона розповіла про зустріч.

Асєєв голодує

Тим часом оголосив голодування і український журналіст, автор Радіо Свобода Станіслав Асєєв, відомий під псевдонімом Станіслав Васін. Відмовитись від їжі, утримуваний у полоні бойовиків у Донецьку, вирішив тиждень тому, повідомив колишній народний депутат Єгор Фірсов. За його словами, до голодування Васіна змусило погане ставлення – він хворіє, проте не отримує належного лікування.

Четверта річниця звільнення Слов’янська

5 липня 2014 року Збройні сили України звільнили Слов'янськ. Місто пробуло під окупацією російських гібридних сил майже три місяці. Четверту річницю визволення міста відзначили незвично скромно. Формальний урочистий мітинг, нацгвардійці-новобранці і важкі спогади. На центральній площі міста пройшов урочистий мітинг, а потім кілька десятків людей відвідали місця боїв.

Далі стисло.

Верховний суд України відмовив у відкритті провадження за позовом активістів до президента Петра Порошенка через призначення на посаду аудитора Національного антикорупційного бюро Павла Жебрівського.

Європарламент підтримав нові правила безвізу.​

А суд у Росії оштрафував корпорацію Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода (RFE/RL) за недотримання російського закону, що регулює діяльність засобів інформації, визначених як «іноземні агенти».

За крок до цензури в онлайні

Медіа-експерти б’ють на сполох: українська влада не гребує російськими підходами до інформаційного простору. Принаймні, поданий депутатами законопроект номер 6688 про блокування сайтів без суду наслідує саме приклад східного сусіда з його Роскомнаглядом та «​чорним»​ переліком сайтів. Верховна Рада вирішила не розглядати цей законопроект 5 липня, як спершу планувала. Проте, це не означає, що депутати відмовились від своєї ідеї. Що не так із документом?

Один із найкращих басів сучасності

«Випадковістю», «оказією» і «зигзагом долі» Олександр Цимбалюк називає свій шлях до оперного співу. Тепер його вважають одним із найкращих басів сучасності, а співати запрошують провідні оперні сцени світу – «Ла-Скала», «Ковент-Гарден» та «Метрополітен-опера». Попри щільний графік, каже Цимбалюк, він завжди намагається знайти «вікно» для виступу в Україні. Про те, як він став «своїм» у Гамбурзькій опері, як концентрується перед виступом, співає шістьма мовами, чи заважає політика у спілкуванні з колегами, а також про складнощі професії Олександр Цимбалюк розповів в інтерв’ю Радіо Свобода.

Планета Земля і українець Микола Подрезан

26 країн на шести континентах – такий результат семирічної мандрівки довкола світу українця Миколи Подрезана. І у наш час безвізу та сучасного транспорту інформація про ще одного туриста з України навряд чи привернула би увагу ЗМІ, якби не той факт, що Подрезан пересувається у візочку. Свою мандрівку Подрезан так і назвав: «Планета Земля. Погляд з інвалідного візка», її мета – вивчення досвіду та збір практичних рішень, як полегшити доступ людям з інвалідністю-візочникам до об’єктів культури та спорту в Україні. 5 липня Микола Подрезан завершив свою мандрівку у середмісті Києва, на майдані Незалежності.

Використовуйте будь-яку можливість розширити свої горизонти!

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