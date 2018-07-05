5 июля 2014 года Вооруженные Силы Украины освободили Славянск. Город пробыл под оккупацией российский гибридных сил почти три месяца. Четвертую годовщину освобождения города отметили необычно скромно. Формальный торжественный митинг, нацгвардейцы-новобранцы и тяжелые воспоминания. На центральной площади города прошел торжественный митинг, а затем несколько десятков человек посетили места боев.

О четвертой годовщине освобождения в Славянске не напоминает абсолютно ничего. Единственное торжественное мероприятие – митинг на центральной площади города. Ни боевых машин, ни первых руководителей страны и области, ни командования Операции объединенных сил. Лишь четыре скромных знаменосца Национальной гвардии Украины маршем проходят по центральной площади города.

Тем не менее, горожане охотно вспоминают 5 июля 2014 года.

«Само освобождение прошло очень тихо. Но накануне была стрельба, как обычно, лупили. Были в городе где-то тут пушки, где-то там танки стояли. Но они все смылись, как крысы с тонущего корабля», – рассказывает житель Славянска Владимир Ковеза.

Виктор Антоненко покинул родной город за месяц до тех событий. Освобождения Славянска вместе с семьей ждал в безопасном Святогорске. Тот момент, когда узнал, что в город вошла украинская армия помнит до сих пор.

«Мы как раз вышли на пляж в Святогорске, как сейчас помню. И там все кричали от радости. У меня вон – мурашки по телу идут», – вспоминает Виктор Антоненко.

За время проведения операции по освобождению Славянска погибли 63 военнослужащих ВСУ, Нацгвардии и милиции. Их память горожане почтили минутой молчания.

На этом официальная часть празднования завершилась. Такую скромную программу мэр объясняет тем, что в городе не было запланировано единого мероприятия и многие отмечают по отдельности.

«По всей видимости, это связано с тем, что празднование начинается с 3 июля. И проходит довольно большое количество мероприятий. Люди разбиваются на локации, кто-то едет к мемориалам, кто-то отдельными общественными организациями собирается у мемориалов. Поэтому, думаю, связано именно с этим. Нет одного единого мероприятия. Оно разбито на три дня и на несколько частей», – рассказывает Славянский городской голова Вадим Лях.

Некоторые активисты, офицеры Вооруженных Сил Украины, добровольцы и чиновники все же посетили места, где проходили бои за город.

Люди возложили цветы ко всем памятникам погибшим освободителям Славянска.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)