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05 Липень 2018, Київ 22:26
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Він не зупиниться – сестра Сенцова після зустрічі з братом (відео)

Він не зупиниться – сестра Сенцова після зустрічі з братом (відео)
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Сестра засудженого в Росії українського режисера Олега Сенцова Наталія Каплан 5 липня зустрілася з братом в російській колонії вперше за 4 роки. За її словами, Сенцов просить всіх, хто приїжджає до нього в Лабитнангі, щоб їздили не до нього, а до інших політв'язнів, за яких він бореться. Засуджений в Росії український режисер Олег Сенцов 14 травня оголосив безстрокове голодування з вимогою звільнити всіх українських політв'язнів, які перебувають в російських в'язницях. 31 травня він заявив, що його «не цікавить обмін», адже він – «людина, яка йде до кінця».

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