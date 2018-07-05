Росія оштрафувала Радіо Свобода за порушення статусу «іноземного агента»

Суд у Росії оштрафував корпорацію Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода (RFE/RL) за недотримання російського закону, що регулює діяльність засобів інформації, визначених як «іноземні агенти». Районний суд у Москві 5 липня ухвалив, що американський мовник має заплатити 100 тисяч рублів (це близько 42 тисяч гривень) після того, як суддя відхилив запит адвоката про відкладення розгляду справи.

Радіо Свобода заявляє, що аналізує правові варіанти реагування на вирок. Ця справа може спричинити кримінальні звинувачення проти медіакорпорації та її працівників у Росії та загрожувати її діяльності в країні.

Президент RFE/RL Томас Кент зазначив, що обвинувачення в російському суді є «різким новим загостренням у низці російських дій, спрямованих на перешкоджання роботі компанії та провокування громадської недовіри щодо російського персоналу».

Медіакорпорація RFE/RL підтримується Конгресом США.