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05 Липень 2018, Київ 20:51
Новини | Міжнародні

Європарламент підтримав нові правила безвізу

Європарламент підтримав запуск Європейської системи авторизації та інформації щодо подорожі (ETIAS), яка має почати працювати у 2021 році.

За допомогою цієї системи громадяни країн, які не є членами ЄС і мають безвізовий режим з Євросоюзом, повинні отримали дозвіл перед поїздкою.

Громадяни понад 60 країн і територій, звільнених від візових вимог для в’їзду до ЄС, повинні будуть заповнювати електронну форму. «Авторизація» коштуватиме 7 євро, дозвіл на в’їзд діятиме три роки (не потрібно подавати заявку та платити збір перед кожною поїздкою). Авторизація буде безкоштовною для людей віком до 18 років та старшими 70 років.

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Нині бракує інформації про людей з країн, які не потребують візи під час подорожі до ЄС. Такі мандрівники перевіряються лише на шенгенському кордоні. Рішення дозволити або заборонити в’їзд схвалюють
прикордонники.

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