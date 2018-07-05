ЦПК: суд відмовився розглядати позов активістів до Порошенка

Верховний суд України відмовив у відкритті провадження за позовом активістів до президента Петра Порошенка через призначення на посаду аудитора Національного антикорупційного бюро Павла Жебрівського, повідомляє Центр протидії корупції, один із позивачів.

Активісти заявляють, що будуть оскаржувати це рішення, оскільки вважають підстави для відмови незаконними. У ЦПК з посиланням на рішення наголосили, що Верховний суд не захотів розглядати справу і відразу ухвалив, що активісти не мають права звертатися до суду, щоб оскаржувати указ президента.

«Відмова у відкритті провадження є грубим порушенням і українського, і міжнародного законодавства та може свідчити про політичну заангажованість суддів. Центр протидії корупції оскаржуватиме це рішення спочатку до Великої палати Верховного суду, а за потреби і в Європейському суді з прав людини», – сказав юрист ЦПК Віталій Цокур.

27 червня Центр протидії корупції, Transparency International Україна й Автомайдан подали у суд на президента України Петра Порошенка, вимагаючи скасувати указ президента про призначення Жебрівського на посаду.

Причиною вони назвали «відсутність у Жебрівського досвіду роботи в правоохоронних чи судових органах за кордоном або в міжнародних організаціях, як того вимагає закон».

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19 червня президент України Петро Порошенко за своєю квотою призначив аудитором Павла Жебрівського, цим призначенням завершилося формування комісії. Це викликало критику антикорупційних організацій.

За кілька днів до цього Жебрівський подав прохання про відставку з посади голови Донецької обласної військово-цивільної адміністрації, яку він очолював три роки.

Жебрівський заявив, що буде здійснювати оцінку діяльності відомства «неупереджено, справедливо, безвідносно до політичних вподобань та підтекстів».

У травні 2017 року аудитором НАБУ від уряду став професор Михайло Буроменський. 7 червня 2018 року Верховна Рада вирішила делегувати до комісії з аудиту Національного антикорупційного бюро України професора, доктора юридичних наук Володимира Василенка.